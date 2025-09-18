Estados occidentales de EE. UU. se mueven al unísono sobre vacunas bajo la incertidumbre a nivel federal

Sacramento, Estados Unidos, 17 sep (Xinhua) — Los cuatro estados occidentales de EE. UU., California, Oregón, Washington y Hawaii, publicaron este miércoles de forma coordinada recomendaciones sobre vacunas del COVID-19, gripe y virus respiratorio sincitial, diciendo que es necesaria una actuación regional conforme la política federal de vacunación atraviesa por cambios rápidos.

El anuncio se hizo a través de la Alianza Sanitaria de la Costa Oeste, una nueva asociación creada a principios de este mes.

Los líderes estatales justificaron la iniciativa como un paso práctico para ofrecer recomendaciones claras y basadas en la ciencia a los residentes durante un período de cambios rápidos a nivel federal.

Los últimos reemplazos y cambios de políticas en el Gobierno federal habían debilitado la guía nacional y creado incertidumbre, por lo que estos cuatro estados coordinaron sus propias recomendaciones para proteger a la población de alto riesgo y mantener el acceso y cobertura de los seguros para las vacunas, según sus comunicados.

El 9 de junio, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU. despidió a los 17 miembros del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización, el cual emitía recomendaciones sobre la seguridad, eficacia y necesidad clínica de las vacunas a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

El HHS dijo que reconstruiría el panel para mejorar la confianza del público. El 15 de septiembre, el HHS y los CDC nombraron a cinco nuevos miembros.

El comunicado de California argumentó que estos movimientos habían «politizado» a los CDC y creado un «vacío» para la guía basada en evidencia científica, el cual la alianza pretende cubrir.

Los líderes de salud pública de los estados occidentales pusieron énfasis en proteger a aquellos con un riesgo más elevado.

«Las vacunas son la mejor protección que tenemos contra enfermedades graves», declaró el funcionario de Salud del estado de Washington Tao Sheng Kwan-Gett, señalando que el objetivo era proteger a niños pequeños, personas mayores, embarazadas y demás población de riesgo.

Los cuatro estados también manifestaron que sus guías, con recomendaciones de grupos médicos líderes, se irán actualizando conforme aparezcan nuevas evidencias científicas.

California hizo coincidir su anuncio con una nueva ley que permite al estado diseñar futuras políticas de inmunización sobre las recomendaciones de grupos médicos independientes y el Departamento de Salud Pública de California, en vez de hacerlo basándose solo las cambiantes recomendaciones federales, publicó la Oficina del Gobernador Gavin Newsom.