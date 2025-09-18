Chisinau, 19 sep (Sputnik).- El partido gobernante en Moldavia no podrá preservar la mayoría en los comicios legislativos del próximo 28 de septiembre, opinó en declaraciones a esta agencia el líder socialista Igor Dodon, quien ejerció la presidencia moldava de 2016 a 2020.

«El Partido de Acción y Solidaridad (PAS) es aún menos popular que [la presidenta] Maia Sandu. No hay segunda vuelta en estos comicios y la situación ha cambiado, así que no tienen ningún chance de retener la mayoría parlamentaria. Y en cuanto la pierdan, será un cuento diferente. Se están aferrando al poder, al igual que sus tutores europeos», afirmó el líder del Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM).

El político comparó la táctica de Sandu a la del presidente galo, Emmanuel Macron,

«Está haciendo lo mismo aquí, defendiendo con uñas y dientes su agenda de política exterior para tapar de alguna manera la agenda interna, pero lo he dicho y lo repito: no tiene ningún chance de quedarse, ha perdido el tren», sentenció Dodon.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, denunció a finales de agosto que en Moldavia «arrecia la presión contra políticos opositores, activistas y ciudadanos de a pie cuyas opiniones políticas difieren de la línea del gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS)» y acusó a la presidenta Maya Sandu de transformar el país en «un gueto donde la represión política, la censura y la categorización de ciudadanos en los de primera, segunda, tercera, etcétera, se convierte en una norma».

La denegación del registro electoral al bloque opositor Pobeda (Victoria) y a las cuatro fuerzas que lo integran, según la diplomática rusa, es el ejemplo más gráfico de una persecución políticamente motivada.

Otro caso de discriminación flagrante, según Zajárova, es el plan de abrir apenas 10 colegios electorales en Transnistria, tres veces menos que en las presidenciales de 2024.

La diplomática rusa mencionó asimismo la brutalidad con que agentes de seguridad moldavos disolvieron recientemente una protesta en Chisinau contra la condena de siete años de cárcel para Evghenia Gutul, líder de la región autónoma de Gagaúzia, así como el bloqueo de sitios web y cuentas de redes sociales de la oposición, con el pretexto de que difunden noticias falsas que afectan a la seguridad nacional y estabilidad social. (Sputnik)