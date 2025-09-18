FMI propone a funcionario del Tesoro de EE. UU. como primer subdirector gerente

Washington, 18 sep (Xinhua) — La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, propuso el jueves el nombramiento de Daniel Katz, actual jefe de gabinete del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, como primer subdirector gerente, cargo considerado ampliamente como el segundo puesto de liderazgo en la institución.

El nombramiento propuesto, que entraría en vigor el 6 de octubre, está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, señaló el organismo en un comunicado.

Katz, con más de una década de trayectoria vinculada al Departamento del Tesoro, es el principal asesor de Bessent en una amplia gama de asuntos nacionales e internacionales, de acuerdo con el comunicado. Antes de ser designado jefe de gabinete durante el actual mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, Katz trabajó como consultor para el fondo de cobertura de Bessent, según medios locales.

«Dan es conocido por sus colegas por su pasión por el trabajo en políticas, en particular en la intersección entre la política económica y las relaciones internacionales. Es muy respetado por su enfoque orientado a la solución de problemas, su estilo de liderazgo colaborativo y su disposición a aportar nuevas perspectivas a cuestiones complejas», afirmó Georgieva al nominar a Katz.

El anuncio se produce casi dos meses después de que la jefa del FMI informara que Gita Gopinath dejaría su cargo de primera subdirectora gerente a finales de agosto para regresar a la Universidad de Harvard.

Tradicionalmente, los países europeos han elegido al director gerente del organismo, mientras que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha desempeñado un papel clave en recomendar candidatos para el cargo de primer subdirector gerente.