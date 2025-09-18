Gobierno argentino afirma que venderá «hasta el último dólar» para defender actual esquema cambiario

Buenos Aires, 18 sep (Xinhua) — El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, afirmó hoy jueves que desde el Gobierno y el Banco Central se venderán los dólares necesarios para mantener el esquema de bandas que rige el tipo de cambio flotante en el país.

«Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda. El programa se diseñó así y está hecho para que tanto los dólares del Banco Central como los que hemos comprado sirvan para defender ese techo», expresó el titular de la cartera económica durante un programa de un canal local de streaming.

Las declaraciones de Caputo se dan en medio de las tensiones financieras por las que atraviesa el país suramericano, con un dólar al alza que la víspera alcanzó el límite superior o «techo» de la banda cambiaria, motivando la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) con ventas en el mercado para contener la divisa.

«Vamos a seguir defendiendo siempre la banda cambiaria, porque es lo que acordamos con el Fondo (el Fondo Monetario Internacional, FMI) y porque además, no tendría ningún sentido no hacerlo», subrayó el ministro en relación al programa financiero que el Gobierno argentino sostiene desde abril pasado con el organismo multilateral.

Caputo defendió el programa económico del Gobierno, asegurando que es «un programa sólido», por lo que consideró que el actual panorama de volatilidad responde al clima político previo a las elecciones legislativas nacionales.

«Los mercados y la gente ven la política, se asustan y reaccionan en consecuencia, sin tanto análisis de lo fundamental. Ven el lío (problema) y se cubren», indicó.

Agregó que el actual «es un programa sólido» que «no va a cambiar», a la vez que ratificó que «no hay más emisión de pesos, está bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y es el esquema que se acordó en su momento».

Por otra parte, el ministro de Economía llevó un mensaje de tranquilidad a los tenedores de bonos con vencimientos comprendidos en enero y julio del próximo año, descartando la posibilidad de una cesación de pagos de la deuda.

«No tengan ninguna duda de que en las próximas semanas vamos a poder decir que vamos a garantizar los pagos de enero y los de julio del año que viene también», insistió Caputo.

El dólar oficial en Argentina continúa al alza, y este día el BCRA realizó una fuerte intervención con ventas por 379 millones de dólares, en una jornada financiera en la que además cayeron los bonos en dólares y el índice de riesgo país alcanzó los 1.454 puntos básicos.

Se trató del segundo día consecutivo en el que el dólar oficial mayorista, de referencia principalmente para operaciones de comercio exterior, alcanzó el límite superior del esquema de bandas que rige el tipo de cambio en el país.

La divisa en el segmento mayorista cerró en 1.474,25 pesos por unidad, mientras que el dólar oficial minorista, habilitado para la venta al público, operó por encima del «techo» de las bandas cambiarias y finalizó por arriba de los 1.500 pesos.