Gobierno boliviano desconoce proyecto de ley de prórroga de mandato

La Paz, 18 sep (Xinhua) — El Gobierno boliviano desconoció hoy jueves un proyecto de ley de prórroga de mandato recientemente difundido y ratificó que el presidente Luis Arce cumplirá con los plazos constitucionales para la entrega del poder al próximo presidente.

La viceministra de Comunicación y vocera gubernamental, Gabriela Alcón, señaló que las autoridades del Órgano Ejecutivo no fueron consultadas sobre un proyecto de ley para la prórroga de mandato presidencial.

«Nosotros, bastante sorprendidos, escuchábamos este proyecto que, la verdad, desconocemos y no tenemos información al respecto. Tengan la certeza de que a nosotros nunca nos han consultado, el Gobierno desconoce ese proyecto de ley», afirmó Alcón a la emisora local Radio Panamericana.

El proyecto «Ley de Aplicación Gubernativa Electoral», impulsado por el senador Pedro Benjamín Vargas, del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cercano al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, plantea suspender a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, en consecuencia, extender el mandato presidencial de Arce más allá de 2025.

El argumento central de Vargas fue una supuesta «pérdida de confianza» en el organismo electoral.

La propuesta, difundida a un mes del balotaje, generó inquietud tanto en la arena política como en la opinión pública. El artículo único del proyecto establece que «se suspende temporalmente las funciones de los vocales (titulares y suplentes) del TSE» y que se prorroga el mandato constitucional vigente «hasta la posesión de las nuevas autoridades electas».

Desde el Ejecutivo, Alcón remarcó que la administración de Arce ha mantenido su compromiso con la democracia, incluso en contextos de crisis. Recordó que, pese a las presiones políticas y bloqueos impulsados por sectores disidentes del propio MAS, el gobierno se ha mantenido dentro del orden constitucional.

La viceministra enfatizó que el presidente boliviano instruyó preparar la entrega del gobierno, conforme a la normativa vigente y respetando la Constitución Política del Estado.

«Respetamos la democracia del pueblo boliviano y la democracia interna del MAS. Hemos recibido la democracia en 2020 y la devolveremos en los plazos establecidos», dijo.

La segunda vuelta electoral, convocada para el 19 de octubre, será la primera en la historia democrática boliviana desde la reforma constitucional de 2009.