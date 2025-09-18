Gobierno venezolano convoca a la máxima unidad nacional ante amenazas de Estados Unidos

Caracas, 18 sep (Xinhua) — El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó hoy al pueblo de su país a mantenerse muy alerta y en máxima unidad nacional frente a las amenazas de Estados Unidos.

Durante su programa televisivo nocturno, el también secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) afirmó que el presidente del país, Nicolás Maduro, ha trazado dos lineamientos para la defensa de la soberanía: resistencia activa prolongada y ofensiva permanente.

Según explicó, estas directrices buscan consolidar la capacidad de respuesta desde las bases populares.

En su opinión, las amenazas externas forman parte de un plan más amplio para apropiarse de los recursos naturales de la región de América Latina y el Caribe.

«Van por Venezuela, y van por toda América, ellos quieren robarse todas las riquezas naturales de estos pueblos», declaró Cabello, en alusión a un inusual despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

También mencionó que incluso dentro de Estados Unidos se han alzado voces críticas frente al reciente ataque contra una embarcación en el Caribe, cuestionando el uso de la fuerza letal en lugar de métodos de intercepción y captura, especialmente sin pruebas claras.

Asimismo, criticó que Washington pretenda imponer su modelo en el mundo mientras enfrenta altos índices de violencia interna y otros graves problemas sociales. «Arreglen su país primero», sentenció.