Indonesia reporta sismo de magnitud 6,1

Yakarta, 19 sep (Prensa Latina) Residentes del este de Indonesia despertaron hoy a consecuencia de un sismo de magnitud 6,1 en plena madrugada que estremeció diversas estructuras en la provincia de Papúa Central.

Aunque no hay informes de víctimas, la poca profundidad del evento telúrico (10 kilómetros) produjo el colapso de vidrios en más de un edificio, techos caídos y paredes desfiguradas, daños en puentes y redes de energía, así como telecomunicaciones cortadas, según reportes de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

Además, como el terremoto ocurrió a las 3:00, hora local, muchos indonesios se encontraban durmiendo y despertaron por las sacudidas, que hicieron correr de miedo a más de uno.

Hasta el momento, se registran varias réplicas de menor intensidad, características de la alta actividad sísmica en Indonesia por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, pero no existe riesgo de tsunami.