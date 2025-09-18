Maduro ordena a militares desplegarse en comunidades de Venezuela para adiestramiento

Caracas, 19 sep (Sep (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el jueves a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) salir de las guarniciones militares para desplegarse en más de 5.000 comunidades en todo el país, para adiestrar a la población en materia de defensa ante las amenazas de EEUU contra su país.

«A revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos y vecinas lo que es el manejo del sistema de armas, porque la constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo (…), así que, el sábado la actividad va a quedar histórica porque va a ser la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados van al pueblo, al barrio, a la comunidad», indicó el mandatario.

Maduro hizo este pronunciamiento desde el estado La Guaira (norte) durante una actividad con las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles)

En el acto, Maduro detalló que en el Caribe central venezolano se está desarrollando la Operación Caribe 200, como parte de las acciones estratégicas para la defensa del país.

Asimismo, subrayó que los ejercicios se desarrollan en mares de jurisdicción venezolana y no tienen como propósito imponer violencia, sino reafirmar el derecho del país a proteger su territorio.

En ese contexto, Maduro llamó a los venezolanos a respaldar de manera «absoluta» a la FANB, la cual encuentra desplegada en defensa del territorio nacional.

En su pronunciamiento, Maduro agregó que «no hay supremacista imperial que pueda someter a los pueblos del Caribe ni a los pueblos de Suramérica».

Maduro también denunció que detrás de la narrativa y las amenazas promovidas por EEUU se esconde un plan orientado a ejecutar un cambio de Gobierno en Venezuela.

El anuncio del presidente se da en medio del aumento de las tensiones con EEUU tras el despliegue de tropas en el Caribe y el ataque a presuntas embarcaciones venezolanas.

La Casa Blanca confirmó el pasado 19 de agosto el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe cerca de Venezuela, en medio de tensiones entre ambos gobiernos, después de que Washington acusara a Maduro de liderar un cartel de droga.

La medida fue tildada por Caracas como una amenaza directa a su soberanía y advirtió que Venezuela es un país pacífico pero que no se rendirá.

Venezuela inició la ‘Operación Caribe 200’ (VIDEOS)

Como un ejercicio de «apresto operacional» destinado a la preparación del país «para un escenario de conflicto armado en la mar», definió el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, la Operación ‘Caribe Soberano 200’, que se desarrolla desde la víspera en la isla de La Orchila, a unos 160 kilómetros de la capital.

La acción surgió como respuesta al despliegue militar que mantiene EE.UU. en aguas del Caribe sur desde hace cinco semanas con el argumento declarado de combatir a los cárteles del narcotráfico, aunque las autoridades venezolanas afirman que se trata de una maniobra encubierta para atentar contra su soberanía.

«[Estamos] preparándonos en el terreno para así elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela», detalló Padrino López en un video publicado en sus redes sociales.

En las imágenes correspondientes al segundo día del ejercicio, se da cuenta de una importante cantidad de tropas haciendo prácticas de desembarco, tiro, ataque y defensa, así como del manejo de tanques, carros de guerra, helicópteros, embarcaciones militares y aviones de combate en un escenario confrontativo.

La fachada caribeña venezolana ha tratado de ser franqueada por terceros países durante la última década. Según llamó a recordar el titular de Defensa venezolano, en 2019 se produjo un intento de violentar el mar territorial del país desde Puerto Rico con el pretexto de entregar ayuda humanitaria. Y en 2020, mercenarios procedentes de Colombia pusieron en marcha la fallida ‘Operación Gedeón’, cuyo propósito era asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro.