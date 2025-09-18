Más de 180 detenidos durante manifestaciones multitudinarias en Francia

Moscú, 18 sep (Sputnik).- Más de 180 personas fueron detenidas durante las protestas tumultuarias en Francia, informó este jueves la cadena de televisión BFMTV, citando al Ministerio del Interior del país.

«Ciento ochenta y una personas fueron detenidas, 31 de ellas en París», comunicó el medio.

Según la cadena, al menos 11 agentes del orden, 10 manifestantes y un periodista resultaron heridos durante las acciones de protesta.

Este jueves en Francia tiene lugar una jornada de protestas contra las medidas de austeridad propuestas por el Gobierno para hacer frente al déficit presupuestario y la elevada deuda pública.

En julio pasado, el entonces primer ministro François Bayrou presentó el proyecto de ley de presupuestos para 2026. El Gobierno pretendía ahorrar 43.800 millones de euros en diversas partidas presupuestarias, en lugar de los 40.000 millones previstos anteriormente.

Según el plan de su Gabinete, las pensiones y las prestaciones sociales no se indexarían a la inflación, y solo el Ministerio de Defensa aumentaría su presupuesto en 3.500 millones de euros «debido al empeoramiento de la situación de seguridad» a nivel mundial.

Para reducir el déficit presupuestario, Bayrou afirmó que «los franceses deben trabajar más», proponiendo convertir dos días festivos en laborales –entre ellos el Día de la Victoria sobre el fascismo, celebrado en Europa el 8 de mayo– e introducir una «contribución de solidaridad» para los ciudadanos más ricos.

Estas medidas generaron indignación en la sociedad y círculos políticos. Miles de franceses tomaron las calles el pasado 11 de septiembre bajo la consigna ‘Bloqueemos todo’. Los diputados presentaron una moción de censura contra el Gobierno de Bayrou, que posteriormente dimitió. (Sputnik)