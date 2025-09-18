México abordará cooperación contra lavado de dinero con subsecretario del Tesoro de EEUU

Ciudad de México, 18 sep (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que funcionarios de su administración examinarán temas de lavado de dinero con el subsecretario del Tesoro de EEUU, John Hurley, en una visita que contempla una reunión con el titular de la cartera federal de Hacienda, Edgar Amador.

«Viene el subsecretario (Hurley) a hablar de varios temas con el secretario de Hacienda (Amador), entre otros, sobre cómo fortalecer las investigaciones conjuntas frente al lavado de dinero, cuando hay información que tenga pruebas», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

Sheinbaum indicó que el combate al lavado de activos ilegales es parte de un entendimiento en materia de Seguridad bilateral acordado con Washington este mes, en una visita del secretario de Estado, Marco Rubio, encargado de la diplomacia del presidente estadounidense Donald Trump.

En su primera visita al país latinoamericano, Hurley se reunirá este jueves con funcionarios gubernamentales y representantes del sector bancario mexicano, con el objetivo discutir estrategias para combatir el financiamiento ilícito, el narcotráfico y las operaciones financieras ilegales de los cárteles del crimen organizado.

Hurley es subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro estadounidense.

La oficina del funcionario anunció el miércoles que la visita busca fortalecer la cooperación bilateral e impedir que los cárteles tengan acceso al sistema financiero estadounidense.

La visita de Hurley ocurre en el marco de medidas que Washington ha puesto en marcha contra el crimen organizado transnacional, enfocadas en impedir el tráfico del opiáceo sintético fentanilo.

POSTURA DE LA BANCA

La Asociación de Bancos de México (ABM), que asistirá a una de las reuniones, comentó que el encuentro es una oportunidad para profundizar la cooperación en la lucha contra las actividades ilícitas en los sistemas financieros de ambos países.

«Esta visita se produce en un momento en que la administración Trump busca desmantelar los cárteles de la droga con sede en México y frenar el flujo del letal fentanilo a EEUU», dice un comunicado de la asociación de la banca mexicana.

El gremio reiteró su disposición para trabajar de manera más cercana con las autoridades de ambos países.

El 25 de junio, el Tesoro de EEUU sancionó a tres instituciones financieras mexicanas, CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector, por presunto lavado de dinero del tráfico de fentanilo desde países asiáticos, en particular China.

Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina Presidencial en el mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2021.

Las sanciones prohibieron a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas entidades mexicanas y sus cuentas de criptomonedas, mientras que los bancos del país latinoamericano rechazan esas acusaciones y exigen pruebas. (Sputnik)