Ministro de Defensa de China promete mayores esfuerzos para salvaguardar paz mundial en Foro Xiangshan de Beijing

Beijing, 18 sep (Xinhua) — El ministro de Defensa Nacional de China, Dong Jun, se comprometió hoy jueves a realizar mayores esfuerzos para salvaguardar la paz mundial, según expresó en el XII Foro Xiangshan de Beijing.

El funcionario manifestó que el ejército chino está dispuesto a trabajar con todas las partes para mantener la seguridad con acciones concretas, mejorar la confianza militar mutua, intensificar la coordinación multilateral y promover una cooperación de alta calidad y eficiente mientras mejora los mecanismos relacionados, para así hacer mayores contribuciones a la salvaguardia de la paz mundial y a la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.