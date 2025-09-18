Mulino afirma que aún no está previsto el restablecimiento de relaciones con Venezuela

Ciudad de Panamá, 18 sep (Sputnik).- El presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que su Gobierno no está pensando en restaurar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras el restablecimiento de las consulares por razones, según dijo, económicas y humanitarias.

«No hemos restaurado ni estamos pensando en restaurar las (relaciones) diplomáticas, pero sí las consulares», expresó Mulino al responder una pregunta de un reportero venezolano durante su habitual conferencia de prensa de los jueves.

El mandatario explicó que la reapertura de las relaciones consulares, el pasado día 1 de este mes, tuvo tres objetivos, el primero de ellos humanitario, para facilitar el traslado de los venezolanos que llegan a Panamá en su viaje de retorno a su país tras fracasar en el intento de ingresar a Estados Unidos.

Recordó que actualmente ese viaje se realiza a través de terceros países, principalmente Colombia, y la reapertura de los vínculos consulares facilitará poder enviarlos directamente a Caracas u otra ciudad que decida el Gobierno venezolano.

Agregó que las otras dos razones de la reapertura son económicas, debido a las pérdidas que están sufriendo varias empresas por las afectaciones al comercio en la Zona Libre de Colón, una de las mayores del continente, en esa ciudad del Caribe panameño.

Precisó que la tercera se relaciona con la aerolínea panameña, que también cortó comunicación aérea con Venezuela y tiene hoy un número de frecuencia de tres o cuatro vuelos hacia Caracas y otros puntos de Venezuela.

La oficina consular de Panamá en la capital de Venezuela anunció el pasado 28 de julio el reinicio de sus actividades el día 1 pasado y la decisión de continuar trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Consultado sobre cuándo será abierto el consulado de Venezuela en Panamá, Mulino respondió que eso depende del Gobierno de ese país y aseguró que «cuando ellos quieran, se hace».

Las relaciones bilaterales fueron suspendidas por Mulino el 29 de julio de 2024, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela, en las cuales el mandatario expresó un firme respaldo a la oposición.

No obstante, los dos países anunciaron el pasado 20 de junio la reanudación de sus actividades consulares con el propósito de dar atención a sus nacionales. (Sputnik)