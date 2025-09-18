Municipalidad de Naranjo aclara situación del agua para proyecto La Esperanza

San José, 18 Seti (Elpaís.cr).- La Municipalidad de Naranjo emitió este jueves un comunicado oficial en el que aclara su posición respecto al suministro de agua potable para el proyecto habitacional La Esperanza, ubicado en San Miguel de Naranjo, luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, afirmara en varias ocasiones que este gobierno local se ha negado a otorgar la disponibilidad del recurso.

En conferencia de prensa realizada el miércoles, el mandatario advirtió que si no se concretaba la conexión antes del viernes, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) intervendría con apoyo de la Fuerza Pública. Incluso adelantó que iniciaría un proceso legal para quitarle la administración del acueducto a la Municipalidad de Naranjo, alegando incumplimiento.

Antecedentes y situación técnica

La Municipalidad detalló que en abril de 2021, el Departamento de Acueducto Municipal brindó a este proyecto la disponibilidad de agua condicionada, bajo el oficio DSPM-MM-DA-088-21, con observaciones técnicas que debían cumplirse. Sin embargo, en 2022, durante la administración del entonces alcalde Juan Luis Chaves Vargas, se emitió un nuevo oficio (MN-DAM-0175-2022) en el que se otorgó la disponibilidad de agua sin considerar las condiciones planteadas inicialmente. Este documento facilitó que la desarrolladora avanzara con las construcciones.

Posteriormente, el Concejo Municipal pidió la contratación de una empresa especializada para realizar un estudio sobre el diseño de las redes de distribución de agua potable en la zona del proyecto, pero ese proceso no se concretó durante la administración anterior.

Con la llegada del actual alcalde Randall Vega Blanco, el estudio técnico sí se ejecutó. Los resultados indicaron que, debido al crecimiento poblacional en el área servida por el acueducto de Naranjo Centro, hacia el año 2034 podrían presentarse serios riesgos en la continuidad, calidad y cantidad del suministro de agua.

Además, la normativa del AyA establece que este tipo de proyectos deben garantizar una vida útil mínima de 25 años en el diseño de sus sistemas de abastecimiento, plazo que no se cumpliría en las condiciones actuales.

Inversiones y limitaciones presupuestarias

La Municipalidad subrayó que ya se han invertido ₡216 millones en mejoras de infraestructura en el sector, como parte de las recomendaciones del estudio. Sin embargo, advirtió que se requieren al menos ₡550 millones adicionales para ampliar la capacidad del sistema y asegurar un abastecimiento adecuado a largo plazo.

“Ese presupuesto hoy no está en las arcas municipales”, señaló el comunicado, resaltando que sin esas obras el acueducto de Naranjo centro —que abastece a unas 12 mil personas— podría verse comprometido.

Procesos legales en curso

El alcalde Randall Vega insistió en que siempre ha existido disposición de colaborar con las familias beneficiarias del proyecto, pero aclaró que las decisiones deben tomarse conforme a la legislación vigente.

Por esa razón, la municipalidad presentó un proceso de lesividad y una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.

“Se pidió pronto despacho, porque lo que queremos es que el Tribunal resuelva el fondo del asunto y nos indique cómo proceder”, explicó Vega.

Asimismo, señaló que se encuentran a la espera de la resolución que emita la Sala Constitucional, tras un recurso de amparo interpuesto por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI). “Queremos dejar claro que seremos respetuosos de lo que resuelvan los jueces”, añadió.

Otros servicios pendientes

El municipio también llamó la atención sobre el hecho de que el suministro de agua no es el único requisito pendiente para que el proyecto La Esperanza pueda operar. De acuerdo con la información oficial:

El proyecto aún no cuenta con servicio eléctrico instalado.

Las obras de evacuación pluvial no han concluido.

Persisten requerimientos pendientes ante el Cuerpo de Bomberos.

La planta de tratamiento de aguas residuales no tiene todavía el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud.

Esto significa que, incluso si se resolviera el tema del agua, aún existirían varios obstáculos legales y técnicos que impiden la entrega de las viviendas.

Responsabilidad y autonomía municipal

En su pronunciamiento, la Municipalidad de Naranjo enfatizó que comparte la preocupación de las familias que esperan acceder a una solución habitacional. Sin embargo, advirtió que la urgencia social no puede resolverse a costa de comprometer el servicio hídrico del resto de la población.

“El proceso debe avanzar con el debido sustento técnico y jurídico, para evitar consecuencias negativas en el corto y mediano plazo”, se indicó en el comunicado.

Finalmente, el gobierno local reafirmó su autonomía y su compromiso con los habitantes de Naranjo, asegurando que cada decisión será tomada con responsabilidad y con el objetivo de preservar el recurso hídrico no solo para las familias beneficiarias del proyecto, sino también para las actuales y futuras generaciones del cantón.