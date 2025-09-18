Natura se desprende de Avon International para concentrar su negocio en América Latina y Rusia

Sao Paulo, 18 sep (Xinhua) — La multinacional brasileña de cosmética Natura anunció este jueves un acuerdo para desprenderse de las operaciones de Avon Internacional con el fondo estadounidense Regent, aunque mantendrá las operaciones en América Latina.

En un comunicado enviado a la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Natura informó que con esta venta quedará en mejores condiciones para mantener el control de las operaciones de Avon en Rusia y América Latina.

Las acciones de Natura avanzaron 13 por ciento en la bolsa brasileña después del anuncio.

Natura ha informado que recibirá un valor nominal de una libra al cierre de la transacción, que incluye pagos con base en resultados futuros y ciertos eventos de liquidez de hasta 60 millones de libras esterlinas (unos 81 millones de dólares).

Como parte del acuerdo, la mayor parte de los préstamos que Natura otorgó a Avon International serán capitalizados antes del cierre de la operación, y el resto será transferido a la compradora sin contraprestación.

La compañía brasileña, líder en América Latina y la quinta más grande del mundo en cosmética, también proporcionará a Avon International una línea de crédito garantizada de hasta 25 millones de dólares, con vencimiento a cinco años tras su primera utilización.

Natura destacó que la venta de Avon International, junto a la reciente venta de los negocios de Avon en la región de América Central, es «otro paso importante en el compromiso de Natura de optimizar sus operaciones siguiendo con foco en los negocios en América Latina».