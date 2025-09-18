No se reportan daños en fuerte sismo que sacude la península de Kamchatka, Rusia

Vladivostok, Rusia, 19 sep (Xinhua) — Las autoridades regionales informaron que hasta el momento no se reportan daños en el poderoso terremoto que sacudió en la madrugada del viernes la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente ruso.

El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió a las 06:58 hora local (18:58 GMT del jueves), según la filial en Kamchatka del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Los residentes del centro administrativo de Petropavlovsk-Kamchatsky y de la ciudad sureña de Vilyuchinsk sintieron temblores de hasta seis grados en la escala de intensidad.

Muchas personas salieron a las calles a pesar de la hora temprana para evitar réplicas, mientras se emitió una alerta de tsunami a lo largo de la costa oriental de la península.

Serguéi Lébedev, ministro regional de emergencias, informó en un comunicado que se registró una ola de unos 30 centímetros en la desembocadura del río Nalychevo.