Oficialismo le da la espalda a productores de arroz

San José, 18 sep (Elpaís.cr).- Por segunda ocasión en menos de una semana, la Asamblea Legislativa rechazó dar trámite prioritario al proyecto de ley 24.211, que busca crear un fondo de competitividad y auxilio arrocero (FONARROZ), pese a la creciente crisis que enfrenta el sector y las protestas de productores frente al Congreso.

La moción presentada por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), con apoyo de legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), alcanzó 33 votos, cinco menos de los 38 requeridos para colocar el expediente en el primer lugar de la agenda legislativa. El respaldo provino de las bancadas del PLN, el FA, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (NR) y diputaciones independientes. En contra se manifestaron cinco diputados oficialistas y Gilberto Campos, del Partido Liberal Progresista (PLP).

El jueves 11 de septiembre ya se había intentado lo mismo, con idéntico resultado: 33 votos a favor y la imposibilidad de alterar el orden de la agenda.

Tensión en el Plenario

La votación volvió a encender los ánimos en el Congreso. Diputados de oposición acusaron al oficialismo de bloquear sistemáticamente la discusión del proyecto mediante mociones y negativas a su avance, pese a los reclamos de representantes del sector arrocero que han asistido al Plenario. En señal de protesta, algunos productores y diputados opositores dieron la espalda a las intervenciones de legisladores oficialistas.

El diputado oficialista Alexander Barrantes justificó el rechazo asegurando que el proyecto “no resolvía nada y solo era una jugada política”. Su comentario provocó una reacción inmediata. “¿A cuál quiebra los va a llevar, si ya están quebrados?”, le respondió la liberacionista Dinorah Barquero.

Melina Ajoy (PUSC) y Alejandra Larios (PLN) insistieron en que el sector atraviesa una crisis crítica que requiere una respuesta urgente, mientras que la diputada independiente Joanna Obando advirtió: “Fíjense bien quiénes votan, quiénes son los que apoyan al sector productivo y quiénes no”.

La ironía de la sesión legislativa fue que el único resultado concreto fue la aprobación en segunda lectura de una reforma constitucional para garantizar la seguridad alimentaria como derecho humano, que se someterá a tercera lectura el próximo 25 de septiembre.

Productores en pie de lucha

Ante el bloqueo político, los arroceros anunciaron que permanecerán día y noche frente a la Asamblea Legislativa para exigir que el proyecto avance en sesiones ordinarias y llegue a votación en primer y segundo debate.

“La situación es insostenible. No nos queda más que venir a quedarnos acá, hacernos sentir. Quizá así se entienda nuestra crítica situación y pueda avanzar el proyecto de ley 24.211. De lo contrario, no podemos seguir produciendo en estas condiciones”, señaló Fernando Rivas, productor de la Región Chorotega.

El sector enfrenta una de sus peores crisis desde 2022. Datos oficiales señalan que la producción nacional cayó un 41%: de más de 35 mil hectáreas sembradas en 2022, se pasó a 14.352 hectáreas en la actualidad. En términos económicos, el valor de la producción pasó de más de 40 mil millones de colones en 2021-2022 a apenas 15 mil millones en 2023-2024, lo que ha golpeado a miles de empleos directos e indirectos y a comunidades rurales dependientes del arroz.

Los productores insisten en que la aprobación del proyecto 24.211 no solo es un auxilio directo, sino una medida estratégica para garantizar la seguridad alimentaria de Costa Rica.

“Este es un proyecto de todos, porque mantener vivo al sector arrocero significa garantizar el acceso a un alimento básico en la mesa de los costarricenses”, afirmaron en un comunicado.