OIJ investiga presuntas irregularidades con fentanilo y morfina en Hospital México

San José, 18 sep (Elpaís.cr).– El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación sobre presuntas irregularidades en los inventarios de fentanilo y morfina en el Hospital México, ante la posibilidad de que estas sustancias hayan sido desviadas hacia el mercado ilícito.

La pesquisa se inició luego de que el Ministerio de Salud emitiera la orden sanitaria MS-DRPIS-2330-2025, tras detectar deficiencias en el control, almacenamiento y despacho de psicotrópicos y estupefacientes en la farmacia del centro médico capitalino.

El informe oficial señaló “discrepancias críticas” en el inventario de fentanilo y un faltante de más de 1.100 unidades de morfina. También advirtió que el servicio operaba sin habilitación vigente, lo que incrementa los riesgos de desvío de medicamentos, en especial de fentanilo, droga que ha cobrado mayor presencia en el comercio ilegal de Costa Rica.

Problemas con el nuevo sistema informático

Los hallazgos coinciden con la reciente implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP-SAP) en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuya entrada en vigor ha generado inconsistencias en varios hospitales.

Según Salud, las fallas no se limitan al Hospital México, sino que también se han reportado incidentes en centros como el Hospital Calderón Guardia. Entre las anomalías figuran duplicación y triplicación de recetas, desabastecimiento y entrega errónea de medicamentos controlados.

En el caso del fentanilo, los registros informáticos reportan 31.000 unidades disponibles, cuando en realidad solo se despacharon 10.500.

CCSS reconoce fallos en los sistemas

Mediante un comunicado, la CCSS aclaró que las diferencias detectadas no corresponden a un faltante real, sino a “inconsistencias generadas en las cargas de datos en los sistemas institucionales”, que provocaron duplicaciones en los inventarios del fentanilo y la morfina.

La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, informó que la orden sanitaria fue remitida a la Gerencia Médica y al Plan de Innovación, responsables de la implementación del ERP-SAP. Ambas instancias deberán entregar en un plazo de 10 días hábiles un plan correctivo con medidas específicas y responsables designados.

La institución aseguró además que reforzará los mecanismos de control, custodia y prescripción de sustancias de uso restringido para garantizar su trazabilidad.

Señalamientos y advertencias previas

El Ministerio de Salud fue enfático en que las deficiencias actuales representan un incumplimiento de la legislación que regula los psicotrópicos y estupefacientes, lo que incrementa el riesgo de que estos medicamentos sean desviados al comercio ilegal.

Desde antes de su entrada en operación, técnicos de la CCSS habían advertido sobre posibles fallos del sistema ERP-SAP en el manejo de inventarios, alertas que ahora cobran relevancia tras las inconsistencias detectadas en hospitales de alta complejidad.