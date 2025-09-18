PLP acata resolución del TSE y repetirá elección de candidaturas a diputaciones

San José, 18 Sep (Elpaís.cr).- El Partido Liberal Progresista (PLP) anunció que repetirá la elección de candidaturas a diputaciones que había realizado en su Asamblea Nacional del pasado 30 de agosto, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenara la repetición de ese proceso.

La agrupación informó que la nueva votación se llevará a cabo los próximos 27 y 28 de septiembre, en una sesión de Asamblea Nacional en la que se elegirán no solo las candidaturas que quedaron pendientes en la cita anterior, sino la totalidad de las nóminas para diputaciones.

El TSE, en su resolución, ratificó la designación de Eli Feinzaig como candidato presidencial y de Tania Molina como candidata a la vicepresidencia, además de avalar los encabezamientos de género por provincia definidos por la agrupación. Sin embargo, ordenó repetir la votación de las candidaturas a diputaciones.

La presidenta del PLP, Catalina Phillips, manifestó que el partido estaba preparado para este escenario y que asumiría la resolución con total acatamiento.

“Nos alegra mucho que el Tribunal Supremo de Elecciones haya ratificado la elección de Eli Feinzaig y Tania Molina en las candidaturas a presidencia y vicepresidencia, y también que se mantenga nuestra elección de encabezamientos de género por provincia. La elección de los diputados no era el resultado que esperábamos, sin embargo, lo teníamos como una posibilidad y por lo tanto estamos totalmente preparados para volver a votar todas las candidaturas en la asamblea que vamos a tener el 27 y 28 de septiembre”, declaró Phillips.

El PLP reiteró su respeto a las disposiciones del TSE y señaló que continuará con el proceso de inscripción de candidaturas conforme a lo establecido en la normativa electoral.