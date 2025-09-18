Realizan en Perú campaña en favor de prevención y cuidado de personas con Alzheimer

Lima, 18 sep (Xinhua) — Autoridades peruanas de salud realizaron este jueves en la ciudad de Lima la campaña nacional «Cuidar para no olvidar», con la finalidad de promover la prevención y el cuidado de las personas con Alzheimer, cuya incidencia crece de manera sostenida en el país andino.

La actividad, desarrollada en el Centro Integral del Adulto Mayor del distrito capitalino de Chorrillos, ha conmemorado anticipadamente el Día Mundial del Alzheimer, que es cada 21 de septiembre, y ha ofrecido servicios gratuitos en medicina general, nutrición, psicología, odontología, salud ocular, vacunación y descarte de enfermedades.

Margarita Pinao Suárez, médico psiquiatra integrante del equipo técnico de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró en conversación con Xinhua que el evento buscó sensibilizar a la población en torno al reconocimiento temprano de las demencias, entre ellas el Alzheimer.

«Sí, en verdad queremos sensibilizar a la población adulta, adulta mayor, principalmente en estos casos, y a sus cuidadores y familiares, en cuanto a la identificación de signos tempranos de demencias, y dentro de ellos principalmente tenemos el Alzheimer», sostuvo.

La especialista explicó que en 2024 se atendieron 18.333 personas con Alzheimer y otras demencias.

Pinao recordó que entre los avances registrados en el país en esta materia está la Ley 30795 aprobada en 2018, que regula la atención y prevención de la enfermedad de Alzheimer; en tanto, el Minsa elabora actualmente un plan nacional para la atención de las personas con deterioro cognitivo que, ya con presupuesto aprobado, está en fase de revisión jurídica.

La funcionaria aprovechó para enfatizar la importancia de actuar sobre factores de riesgo prevenibles como el sedentarismo, obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo y consumo de alcohol, ya que los estilos de vida saludables permiten reducir la probabilidad de desarrollar demencias.

«Esta enfermedad principalmente es una enfermedad crónica, degenerativa. Vamos a encontrar principalmente el compromiso de la memoria, gradualmente la persona va perdiendo la memoria, va presentando cambios en su ánimo, en su comportamiento, alteraciones en el pensamiento, en la percepción», explicó.

De acuerdo con la Dirección de Salud Mental, entre enero y agosto de 2025 los establecimientos del Minsa registraron 13.067 casos de Alzheimer, con predominio de mujeres (63 por ciento) frente a hombres (37 por ciento).

Actualmente, el Minsa cuenta con 293 Centros de Salud Mental Comunitaria en todo el país, que ofrecen atención integral a personas con Alzheimer y otras demencias.

Con iniciativas como la campaña «Cuidar para no olvidar», las autoridades sanitarias buscan no solo sensibilizar a la población sobre la identificación temprana de los síntomas, sino también garantizar el acceso oportuno a servicios de prevención y tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias.