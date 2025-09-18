Registran una serie de réplicas tras el terremoto cerca de la península rusa de Kamchatka

Moscú, 18 sep (Sputnik).- Una serie de cuatro réplicas sísmicas se produjo tras el terremoto de magnitud 7,2 registrado este jueves frente a las costas de la península de Kamchatka, en el este de Rusia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés).

Más temprano este jueves, el Servicio Geofísico de Rusia reportó in sismo de magnitud 7,2 registrado frente a las costas de Kamchatka a las 6.58 hora local (18.58 GMT), con el foco ubicado a una profundidad de 123 kilómetros. Las autoridades de Kamchatka declararon la alerta de tsunami.

Según el USGS, la primera réplica de magnitud 5,8 se produjo a 157 kilómetros de la ciudad de Petropávlosk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros. La segunda, de magnitud 5,4, se registró a 146 kilómetros de la ciudad a una profundidad de 32,8 kilómetros.

Posteriormente, el servicio informó de otras dos réplicas de magnitud 5,6 y 5,1.

Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), comunicó más tarde, basándose en sus propios datos, que la amenaza de tsunami causada por el terremoto había pasado.

El pasado 30 de julio, un potente terremoto de magnitud 8,8 sacudió las costas de Kamchatka, el más intenso registrado desde 1952. El evento sísmico fue seguido por múltiples réplicas superiores a magnitud 5.

La península está ubicada en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85 por ciento de la actividad sísmica mundial.

En las redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos que muestran el momento en el que tuvo lugar el terremoto de magnitud 7,8 que se registró este jueves en el océano Pacífico, frente a las costas de la península de Kamchatka, en el Lejano Oriente de Rusia.

En una grabación tomada en el aeropuerto Petropávlovsk-Kamchatski, en la región de Kamchatka, se puede observar como los monitores cerca de los mostradores comienzan a moverse bruscamente por el efecto del sismo. También se pueden ver personas sorprendidas por el fenómeno.

Algunos testigos pudieron capturar como algunos objetos en sus viviendas y vehículos aparcados en las calles se movían a consecuencia del terremoto.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo se originó a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski a una profundidad de 10 kilómetros. Autoridades de la región de Kamchatka y de EE.UU. emitieron alertas de tsunami luego del sismo, respectivamente.

El gobernador de Kamchatka, Vladímir Sólodov, informó que se inició una inspección rápida de las instituciones sociales y los edificios residenciales inmediatamente después del movimiento telúrico.

(Sputnik)