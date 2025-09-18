Rusia espera la respuesta de EEUU a la propuesta de reanudar los vuelos directos

Moscú, 18 sep (Sputnik).- Estados Unidos (EEUU) no ha respondido aún a la solicitud de Rusia de restablecer la conexión aérea directa entre ambos países, informó este jueves la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova.

«Hasta el momento no hemos recibido una respuesta sustancial de Washington. Esperamos que los estadounidenses avancen pronto en este asunto para debatir concretamente los plazos de reanudación de los vuelos directos», declaró Zajárova en una comparecencia ante la prensa.

La portavoz destacó que la reanudación de los vuelos sería recibida con entusiasmo por los círculos empresariales de ambos países.

El pasado 16 de agosto, poco después del encuentro en el estado de Alaska entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el embajador de Rusia en Washington, Alexandr Darchíev, informó que Moscú había preparado los documentos a debatir con Washington sobre el restablecimiento de los vuelos directos entre ambos países. (Sputnik)