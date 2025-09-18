Moscú, 18 Sep (Sputnik).- El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que el líder del régimen de Kiev, Vladímir Zelenski, pretende montar un espectáculo durante una posible reunión con el líder ruso, Vladímir Putin.

«Exigen un alto el fuego y nada más. Al mismo tiempo, Zelenski obliga a todos a tocar el tema de las negociaciones. Alto el fuego y de inmediato una reunión, sin condiciones previas. El cálculo es solo montar otro número de circo y mostrar cómo Zelenski, tan valiente en su camuflaje con barba, empieza a dar lecciones al presidente Putin o a alguien más; para él es importante brillar en el escenario», declaró el ministro en una entrevista a Pervy Kanal, publicada este jueves.

El canciller subrayó que Rusia no está dispuesta a acceder a semejantes medidas y recordó las palabras de Putin sobre su disposición al diálogo con Zelenski, aunque señaló que dicha reunión debe estar bien preparada.

Además, señaló que Kiev no respondió a las propuestas acordadas durante la reunión de los líderes ruso y estadounidense en Alaska.

Putin sigue abierto al diálogo

A principios de septiembre, Vladímir Putin aseguró que nunca ha descartado reunirse con Vladímir Zelenski, y lo invitó a viajar a Moscú para celebrar la reunión. Poco después, el líder del régimen ucraniano rechazó la propuesta.

El mandatario ruso señaló, sin embargo, que reunirse con el líder del régimen de Kiev en su situación actual es un «camino a ninguna parte» debido a la expiración de su legitimidad en el cargo presidencial. En esa línea, Putin calificó a Zelenski como «el actual jefe de la Administración» de Ucrania. (Sputnik)