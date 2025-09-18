Senado de EE. UU. confirma en bloque a 48 nominados de Trump tras cambio de reglas

Washington, 18 sep (Xinhua) — El Senado de Estados Unidos confirmó el jueves en una sola votación a 48 nominados del presidente Donald Trump, después de que los republicanos modificaran las reglas para permitir aprobaciones por lotes.

La Cámara Alta, controlada por los republicanos, aprobó la medida por 51 votos contra 47 en línea partidista, incluyendo varios nombramientos de embajadores.

Entre ellos destacan la exconductora de Fox News Kimberly Guilfoyle, designada embajadora en Grecia, y Callista Gingrich, esposa del expresidente de la Cámara de Representantes Newt Gingrich, nombrada embajadora en Suiza y Liechtenstein. Brandon Williams fue confirmado como subsecretario de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía.

Horas antes, los republicanos habían aprobado con mayoría simple la eliminación del umbral de 60 votos requerido, lo que permitió la confirmación de nominados en bloque.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, ha acusado en repetidas ocasiones a los demócratas de una obstrucción sin precedentes y de retrasar la confirmación de los nominados de Trump, lo que, según dijo, había vuelto disfuncional al Senado.

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump ha estado eligiendo «nominados históricamente malos».

«Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los republicanos deseen no haber empujado a la cámara más abajo por este camino terrible», dijo el principal representante demócrata de la Cámara Alta.