Senador Merkley presenta primera resolución en EEUU para reconocer al Estado palestino

Washington, 19 sep (Sputnik).- El senador demócrata Jeff Merkley presentó el jueves la primera resolución en la historia de EEUU para reconocer al Estado palestino.

«La resolución -la primera de este tipo en el Senado de EEUU- exige el reconocimiento por parte de EEUU de un Estado palestino desmilitarizado junto a un Israel seguro, de conformidad con el derecho internacional y los principios de la solución de dos Estados», reza el texto, compartido por Merkley en su web oficial.

La iniciativa subraya la urgencia de una acción de EEUU para preservar «la mejor oportunidad de paz, ayudando a dar a palestinos e israelíes un futuro basado en la libertad, la seguridad y la prosperidad».

La resolución está copatrocinada por otros siete senadores demócratas, entre ellos Bernie Sanders.

«El reconocimiento de un Estado palestino no solo es una medida práctica que EEUU puede tomar para ayudar a construir un futuro donde palestinos e israelíes puedan vivir en libertad, dignidad y seguridad, sino que es lo correcto. Estados Unidos tiene la responsabilidad de liderar, y ahora es el momento de actuar», declaró Merkley.

La resolución fue presentada de cara a la próxima semana de alto nivel de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante la cual varios aliados de EEUU reconocerán al Estado palestino.

El jueves, Washington bloqueó un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto el fuego en la Franja de Gaza y la liberación de todos los rehenes restantes.

Los demás 14 miembros del Consejo de Seguridad apoyaron el documento. (Sputnik)