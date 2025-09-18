Trump dice que Putin le ha «decepcionado» tras la falta de avances diplomáticos sobre Ucrania

Londres, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que resolver la guerra de Ucrania le está costando más de lo que pensó en un principio y ha asegurado que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, le ha «decepcionado» por su evidente falta de compromiso para poner fin al conflicto, aunque ha evitado adelantar nuevas medidas de presión.

«Pensé que sería más fácil por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado», ha dicho Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en el marco de una visita de Estado centrada ya este jueves en la cooperación política y económica bilateral.

El mandatario norteamericano ha afeado a Putin que siga con el conflicto, a costa incluso de que las Fuerzas Armadas rusas tengan una tasa mayor de bajas en combate que el Ejército ucraniano y pese a que entiende que Ucrania es «la niña de los ojos» del presidente ruso.

No obstante, no ha confirmado que tenga previsto anunciar nuevas sanciones o que esté dispuesto a renunciar a la mediación, pese a que sí ha sugerido que se trata de un conflicto que «no afecta a Estados Unidos» porque hay «todo un océano de por medio» y que se ha evitado la III Guerra Mundial.

Starmer, por su parte, ha señalado que Putin «ha mostrado su verdadera cara en los últimos días», con bombardeos constantes sobre objetivos civiles en Ucrania y también con una incursión de drones «sin precedentes» en un Estado miembro de la OTAN como es Polonia. «No son acciones propias de alguien que quiere la paz», ha denunciado.

El ‘premier’ británico ha apuntado que «sólo cuando el presidente (Trump) ha presionado a Putin» ha habido algún tipo de avance, por lo que ha abogado por que todos los socios de Ucrania sigan aumentando esta presión. En este sentido, ha reafirmado que Reino Unido estará con Ucrania «desde el principio hasta el final», pese al calendario incierto.

Starmer ha puesto como ejemplo de este compromiso las garantías de seguridad que reclama Kiev y el compromiso de la Coalición de Voluntarios para desplegar una fuerza internacional que permita a Ucrania sentirse más protegida en caso de alto el fuego.