Londres, 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha admitido que resolver la guerra de Ucrania le está costando más de lo que pensó en un principio y ha asegurado que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, le ha «decepcionado» por su evidente falta de compromiso para poner fin al conflicto, aunque ha evitado adelantar nuevas medidas de presión.
«Pensé que sería más fácil por mi relación con el presidente Putin, pero me ha decepcionado», ha dicho Trump en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en el marco de una visita de Estado centrada ya este jueves en la cooperación política y económica bilateral.
El mandatario norteamericano ha afeado a Putin que siga con el conflicto, a costa incluso de que las Fuerzas Armadas rusas tengan una tasa mayor de bajas en combate que el Ejército ucraniano y pese a que entiende que Ucrania es «la niña de los ojos» del presidente ruso.
No obstante, no ha confirmado que tenga previsto anunciar nuevas sanciones o que esté dispuesto a renunciar a la mediación, pese a que sí ha sugerido que se trata de un conflicto que «no afecta a Estados Unidos» porque hay «todo un océano de por medio» y que se ha evitado la III Guerra Mundial.
Starmer, por su parte, ha señalado que Putin «ha mostrado su verdadera cara en los últimos días», con bombardeos constantes sobre objetivos civiles en Ucrania y también con una incursión de drones «sin precedentes» en un Estado miembro de la OTAN como es Polonia. «No son acciones propias de alguien que quiere la paz», ha denunciado.
El ‘premier’ británico ha apuntado que «sólo cuando el presidente (Trump) ha presionado a Putin» ha habido algún tipo de avance, por lo que ha abogado por que todos los socios de Ucrania sigan aumentando esta presión. En este sentido, ha reafirmado que Reino Unido estará con Ucrania «desde el principio hasta el final», pese al calendario incierto.
Starmer ha puesto como ejemplo de este compromiso las garantías de seguridad que reclama Kiev y el compromiso de la Coalición de Voluntarios para desplegar una fuerza internacional que permita a Ucrania sentirse más protegida en caso de alto el fuego.
Con respecto al período actual, Jesús declaró: «Seguro que después oiréis hablar de guerras, entonces los ruidos de las guerras libradas [las actuales batallas regionales se convertirán en una gran guerra]. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el cumplimiento [de la señal = la guerra nuclear global]» (Mateo 24:6).
Jesús se refirió aquí a de la predicción de Daniel 11:29: «En el tiempo señalado [el rey del norte] volverá» (11:29a). Las guarniciones rusas volverán a los lugares donde estaban estacionadas anteriormente. La UE y la OTAN se desintegrarán.
Permítanme recordarles el contexto inmediato. «Después estos dos reyes [Gran Bretaña y Rusia. (En 1882, las tropas británicas ocuparon Egipto. Gran Bretaña asumió entonces el papel de rey del sur. Alrededor del mismo tiempo, Rusia expandió su influencia en la región, que antes pertenecía a Seleuco I Nicator, y tomó el papel del rey del norte)] meditarán en su corazón para hacerse mal y, sentados a una misma mesa, se dirán mentiras, pero ninguno de los dos logrará su propósito. En verdad todavía queda la conclusión hasta el tiempo fijado [a que se refiere el versículo 29]» (11:27). Y esto indica que aquí tenemos un largo salto desde la antigüedad hasta el siglo XIX/XX.
Leemos más adelante: «Después [el rey del norte] volverá a su tierra con grandes riquezas [1945], después su corazón será contra el santo pacto [1959-1964. La campaña antirreligiosa de la era Jruschov]; y actuará [esto significa alta actividad en el ámbito internacional], después se volverá a su tierra [1991-1993. El colapso de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Las tropas rusas volvieron a su país]. En el tiempo señalado volverá. Después entrará en el sur [este será el comienzo de la guerra nuclear global], pero no sucederá como antes [la Segunda Guerra Mundial] y como más tarde [la próxima gran guerra. Esta guerra no se convertirá en una guerra nuclear global. Esta guerra sólo comenzará algún tiempo después del regreso del rey del norte. El detonador será el conflicto étnico (Mateo 24:7)]. Entonces vendrán contra él los habitantes de las lejanas costas de Quitim [el lejano Occidente (EEUU)], y (él) se derrumbará [mentalmente], y dará marcha atrás» (Daniel 11:28-30a).
Esta vez será una guerra mundial no sólo por su nombre. La paz será arrebatada de la tierra. También se utilizará «la espada corta de gran poder» (Revelación 6:4).
Revelación 6:4 = Mateo 24:7 = Marcos 13:8 = Lucas 21:10, 11 = la señal por la que preguntaron los discípulos en Lucas 21:7.
«Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas [la señal de la presencia de Jesús y de la conclusión del sistema de cosas (Mateo 24:3)] cosas hayan de comenzar a ser hechas?» (Lucas 21:7, Biblia del Jubileo).