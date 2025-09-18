Trump eleva al Tribunal Supremo la moción para despedir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook

Washington 18 Sep. (EUROPA PRESS) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado al Tribunal Supremo su solicitud para despedir a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, después de que el Tribunal de Apelaciones desestimase hace dos días su petición.

El Departamento de Justicia ha recurrido, así, a la corte de mayor rango del país para que, al menos, impida temporalmente a Cook continuar en su puesto mientras se evalúa el caso que la acusa de haber cometido fraude hipotecario. Cabe recordar que el Tribunal Supremo cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3 miembros.

De prosperar la moción, Cook quedaría apartada de su puesto y no podría intervenir en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), órgano rector del banco central encargado de fijar los tipos de interés.

El objetivo final sería poder colocar en lugar de Cook a un gobernador que se pliegue a las exigencias de Trump de recortar los tipos de interés a toda costa para abaratar los costes de financiación del Gobierno y espolear la actividad privada.

En este sentido, el pasado martes, precisamente, fue juramentado Stephen Miran como nuevo miembro del FOMC en sustitución de la dimitida Adriana Kugler, lo que le permitió incorporarse a tiempo para la reunión de la Fed que rebajó los tipos en 25 puntos básicos. Según constó en el documento que informaba de dicha decisión, Miran defendió un recorte más amplio, de medio punto.

Trump despidió a Cook a finales del mes pasado a raíz de una denuncia penal que alegaba que declaró falsamente propiedades en Míchigan y Georgia como residencias habituales con apenas semanas de diferencia en 2021. Además, habría presentado también, supuestamente, un tercer inmueble como segunda residencia.

El mandatario lleva tiempo criticando a la Fed por no bajar los tipos con mayor rapidez, y el despido de Cook supone un intento más del presidente por deshacerse de un miembro de una institución independiente que, según la ley federal, no puede ser destituido sin causa justificada.