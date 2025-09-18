Varias organizaciones de Ecuador anuncian movilización contra aumento del diésel

Quito, 18 sep (Sputnik).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie); la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de la provincia de Imbabura, entre otras, anunciaron una movilización en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.

La Conaie tenía previsto este jueves una asamblea extraordinaria en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, para «definir de manera colectiva las acciones de hecho frente a la eliminación del subsidio al diésel y la crisis nacional», según un comunicado oficial difundido en la red social X, donde confirmó la participación de las bases de la sierra, la costa y la Amazonía.

Previamente, en un comunicado, la Conaie, la mayor organización de su tipo en el país, llamó a sus estructuras organizativas a «fortalecer la unidad», a «organizar asambleas» y a «preparar el espíritu de lucha».

El presidente de la Conaie, Marlon Vargas, adelantó al portal Primicias que el tema de agenda es «si se van a la movilización o no», a causa de esta medida que elevó el valor del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón, hasta diciembre próximo, cuando está previsto un nuevo cálculo del precio que regirá para otro periodo.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) convocó igualmente a una movilización permanente y progresiva desde los territorios y declaró en estado de emergencia a toda la Amazonía, «prohibiendo de manera terminante el ingreso de la fuerza pública».

La Confeniae rechazó en un comunicado difundido en la red social X la eliminación del subsidio al diésel y todas las medidas económicas adoptadas por el Gobierno y señaló que las decisiones gubernamentales contenidas en el decreto presidencial «afectan de manera directa a los pueblos y nacionalidades».

Por su parte, el presidente de la Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo, Fernando Guamán, manifestó en un mensaje difundido en sus redes digitales el rechazo al decreto ejecutivo firmado por Noboa el pasado viernes, al considerar que las medidas económicas afectan de manera directa a los más pobres del país ya la mayoría d ellos ciudadanos de las ciudades y del campo.

«Movilizar de manera progresiva en las comunidades, barrios, organizaciones, colectivos, dentro de la provincia de Chimborazo, en coordinación con organizaciones sociales, sindicales y gremiales, en rechazo de estas medidas económicas de este Gobierno», señaló Guamán, quien adelantó el respaldo a las decisiones de Conaie.

La Chijallta FICI anunció una paralización inmediata e indefinida tras la eliminación del subsidio y declaró persona no grata a la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, y a los parlamentarios Pablo Jurado y Fernando Jaramillo de la provincia de Imbabura.

En tanto, varias organizaciones gremiales como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT); la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut) se preparan para una movilización nacional el 23 de septiembre próximo, para exigir la derogatoria del decreto que dio paso al aumento del precio del diésel y la declaratoria de emergencia de la educación y la salud.

El miércoles, en declaraciones a la emisora local Radio Gaviota, el presidente Noboa defendió la eliminación del subsidio al diésel al señalar que los recursos destinados a ello, estimados en 1.100 millones de dólares anuales no llegaban a los sectores que necesitaban este apoyo.

«Ese beneficio (del subsidio al diésel) no le llegaba al agricultor ecuatoriano, no le llevaba a la persona pobre del país; ese dinero se iba. Nosotros hemos parado eso», aseveró.

Respecto a las movilizaciones anunciadas por las organizaciones sociales y los bloqueos de carreteras registrados en varias provincias, señaló que son los traficantes de combustible y mineros ilegales quienes buscan «agitar» el país y utilizan a actores políticos para que «hagan relajo».

Noboa indicó que, como parte del decreto ejecutivo, se establecieron medidas de compensación para amortiguar el «shock» del aumento del valor del galón del diésel, como son la entrega de un bono de 1.000 dólares a 100.000 agricultores pequeños, la compensación a más de 23.000 transportistas para evitar la subida del precio de los pasajes en el transporte público y la entrega del bono de Desarrollo Humano a 55.000 nuevas familias a partir del 1 de octubre, entre otras. (Sputnik)