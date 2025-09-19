13 mil ticos vacunados contra la fiebre amarilla

San José, 19 Sep (Elpaís.cr).– Autoridades de salud aplicaron cerca de 13 mil vacunas contra la fiebre amarilla durante una campaña especial de inmunización realizada en el Estadio Nacional, en respuesta al déficit de dosis en el mercado privado y al aumento de la demanda por parte de viajeros hacia Colombia.

La jornada se llevó a cabo de manera extraordinaria debido a la emergencia sanitaria declarada en el país suramericano, que ya registra 88 personas contagiadas y 34 fallecimientos a causa del virus. Ante esta situación, el Ministerio de Salud dispuso priorizar la vacunación de quienes requieren el certificado internacional para ingresar a territorio colombiano.

Vacunación a funcionarios en zonas de riesgo

Además de los viajeros, las autoridades informaron que alrededor de dos mil funcionarios de servicios esenciales en zonas fronterizas de Costa Rica y Colombia recibieron la inmunización por considerarse más expuestos en su labor cotidiana.

Dentro de este grupo se incluyó personal de los ministerios de Salud, Seguridad Pública, Ambiente y Energía, Agricultura y Ganadería, así como miembros de la Cruz Roja Costarricense. Según el Ministerio, estas poblaciones cumplen tareas con alto contacto con comunidades en condiciones de vulnerabilidad, lo que incrementa el riesgo de transmisión.

Estrategia preventiva

Costa Rica había iniciado en julio la aplicación de nuevas dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla, suministradas de forma gratuita y exclusivas para personas con destino a Colombia. Con la campaña masiva en el Estadio Nacional, las autoridades buscan reducir la presión sobre el mercado privado, que enfrenta un desabastecimiento del biológico.

El Ministerio de Salud reiteró que la medida responde tanto a la protección de los viajeros costarricenses como a la necesidad de cumplir con los requisitos sanitarios internacionales, dado que varios países de la región exigen el certificado de vacunación como condición de ingreso.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, potencialmente mortal y de alta propagación en zonas tropicales. Los especialistas insisten en la importancia de la vacunación, que confiere inmunidad duradera y constituye la herramienta más eficaz de prevención.