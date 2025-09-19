25 empresas extranjeras de defensa instalan bases de producción en Ucrania

Kiev, 19 sep (Xinhua) — El ministro de Defensa ucraniano, Denys Shmyhal, dio a conocer hoy viernes que 25 empresas extranjeras, entre ellas algunos gigantes mundiales del sector de defensa, han instalado sus bases de producción en Ucrania.

«Ofrecemos a los socios varios modelos de cooperación… La prioridad es que la mayoría de la producción de las empresas atienda las necesidades del ejército ucraniano», escribió Shmyhal en Telegram.

Para reducir los riesgos a los inversionistas y hacer más atractivos los emprendimientos conjuntos, Ucrania está estableciendo un mecanismo especial para proporcionar incentivos a la industria de defensa, indicó el ministro.

Señaló que esos incentivos incluyen descuentos fiscales, trámites aduaneros simplificados, reubicación de la producción a regiones más seguras, un creciente apoyo financiero estatal y oportunidades de exportación.