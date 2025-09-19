Asamblea General de ONU adopta proyecto de resolución sobre participación de Palestina en 80° sesión

Naciones Unidas, 19 sep (Xinhua) — La Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) adoptó hoy viernes un proyecto de resolución sobre la participación del Estado de Palestina durante su 80° sesión debido a que Estados Unidos no otorgó visas a algunos representantes palestinos.

El proyecto de resolución, adoptado con una votación de 145 a favor, cinco en contra y seis abstenciones, decidió que Palestina puede presentar una declaración previamente grabada de su presidente para escucharla en el Salón de la Asamblea General durante el Debate General y que podría ofrecer declaraciones por videoconferencia o presentar una declaración pregrabada en las reuniones de la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados.

De acuerdo con la resolución, Palestina también puede presentar una declaración pregrabada de su presidente u otro alto representante en cualquier reunión de alto nivel o conferencia de la ONU y en conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la AGNU y otros órganos de la ONU, si se impide a los representantes de Palestina participar en las reuniones de la ONU.

En el proyecto de resolución, la AGNU lamentó la decisión de Estados Unidos de negar visas o revocar las visas de los representantes de Palestina antes de la 80° sesión de la AGNU, lo que les impidió participar en las reuniones, y pidió revertir de inmediato la decisión.