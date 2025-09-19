“Bajo presión”: PNUD presenta hoja de ruta para el desarrollo humano en América Latina y el Caribe

San José, 19 Sep (Elpaís.cr).– El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lanzó oficialmente el Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2025 para América Latina y el Caribe, titulado “Bajo presión: Recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe”. La presentación se realizó en Puerto España, Trinidad y Tobago, en un acto encabezado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar y con la participación de representantes de gobiernos, sociedad civil, academia y socios internacionales.

El documento coloca la resiliencia en el centro de las políticas de desarrollo, en un contexto marcado por la persistencia de la pandemia, el impacto creciente del cambio climático, el incremento de la deuda, la inestabilidad económica, la polarización política y las desigualdades estructurales que afectan a la región.

Un llamado a la acción

Durante el lanzamiento, la primera ministra Persad-Bissessar subrayó la urgencia de replantear el modelo de desarrollo regional:

“¿Por qué debería la geografía determinar la dignidad? El Caribe conoce la vulnerabilidad, pero también conoce la resiliencia. Estos tiempos de incertidumbre global exigen estrategias proactivas y acción rápida con visión de largo plazo. Este informe ilumina el camino a seguir, y nos desafía a construir un modelo más inclusivo, más justo y más preparado para el futuro”.

El informe destaca que el desarrollo humano sin resiliencia ya no es viable y plantea una estrategia basada en las tres “I” de la resiliencia:

Instrumentos: políticas y herramientas financieras más inteligentes que protejan a las personas y anticipen riesgos.

Instituciones: sistemas transparentes e inclusivos que fortalezcan la confianza social y respondan a las crisis.

Infraestructura: tanto física como digital, diseñada para resistir shocks y ampliar oportunidades.

Resiliencia como necesidad, no como opción

Michelle Muschett, directora regional del PNUD para América Latina y el Caribe, señaló que construir resiliencia es una responsabilidad compartida:

“No se debe dejar a los individuos cargar solos con los riesgos; los gobiernos no pueden gestionarlos de manera aislada; el sector privado no puede innovar en el vacío; y los socios internacionales no pueden limitarse a importar soluciones externas. La resiliencia debe construirse con innovación, diálogo y confianza”.

Retos y avances en el Caribe

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Caribe muestra un crecimiento sostenido en las últimas décadas, aunque con retrocesos tras el terremoto de Haití en 2010 y la pandemia de 2020. Antes de la crisis sanitaria, el IDH crecía a un promedio anual de 0,3%, pero tras la pandemia apenas alcanza un 0,1%.

En el caso de Trinidad y Tobago, el país mantiene un nivel de “muy alto desarrollo humano”, aunque con una trayectoria irregular en la última década.

El informe subraya también el papel crucial de la transformación digital como motor de resiliencia. Advierte, sin embargo, sobre la brecha digital en la región: menos de cuatro de cada diez hogares tienen acceso a una computadora. Para revertir esa desigualdad, recomienda avanzar hacia ecosistemas digitales inclusivos, con infraestructura pública segura, competencias digitales y acceso a dispositivos asequibles, especialmente en áreas rurales y marginadas.

Hacia un contrato social renovado

El documento insiste en la necesidad de un nuevo contrato social, basado en la reducción de desigualdades, el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la protección de libertades fundamentales, como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo digno y a la participación plena en la sociedad.

El informe no solo analiza desafíos, sino que también ofrece una hoja de ruta práctica para que los países de América Latina y el Caribe puedan navegar la incertidumbre y construir un desarrollo resiliente, compartido entre generaciones, sectores y fronteras.

La versión digital del estudio incorpora recursos interactivos, datos desagregados por país, gráficos animados, insumos para políticas públicas y un chatbot con inteligencia artificial para consultas rápidas.

Con esta apuesta, el PNUD reafirma que la resiliencia no es un lujo, sino una condición indispensable para garantizar el desarrollo humano en medio de un mundo cada vez más impredecible.