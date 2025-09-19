China e Italia tienen gran potencial de cooperación, afirma viceprimer ministro italiano

Roma, 19 sep (Xinhua) — China e Italia tienen un gran potencial de cooperación en diversos ámbitos, incluyendo desarrollo de infraestructura, innovación tecnológica e intercambios económicos y culturales, afirmó el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini.

Salvini, quien también es ministro de Infraestructura y Transporte, realizó estas declaraciones en una entrevista con Xinhua el martes, en el marco de una recepción organizada conjuntamente por la Embajada de China en Italia y la Misión Permanente de China ante las agencias de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, para conmemorar el 76º aniversario de la fundación de la República Popular China y el 55º aniversario de las relaciones diplomáticas China-Italia.

En su discurso durante la recepción, Salvini recordó su visita a China en julio, señalando que el viaje le permitió conocer de primera mano los logros notables del país en el sector del transporte y subrayar el ascenso de China como potencia global en este ámbito.

«Vi una China que crece, avanza e innova», dijo Salvini.

«Mientras nosotros trabajamos para aumentar la velocidad de los trenes a 300 kilómetros por hora, China ya explora los 400, 450 e incluso 500 kilómetros por hora, avanzando además en conducción autónoma, inteligencia artificial e innovación», añadió.

El viceprimer ministro expresó su confianza en que ambos países cuentan con amplias perspectivas de cooperación en materia de automóviles, carreteras inteligentes y otras áreas vinculadas al transporte.

Más allá de estos sectores, Salvini también destacó el papel de ambos países en la promoción de la paz y la estabilidad global.

Como herederos de civilizaciones milenarias, dijo, los dos países pueden recurrir a su sabiduría para promover conjuntamente la paz y la estabilidad mundial en medio de crecientes tensiones geopolíticas.