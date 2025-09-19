Comisión de UE propone paquete de sanciones número 19 para Rusia

Bruselas, 19 sep (Xinhua) — La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció hoy las propuestas de la comisión para el paquete de sanciones número 19 para Rusia dirigidas principalmente a los sectores de energía y finanzas.

De acuerdo con una declaración, la Unión Europea (UE) planea prohibir las importaciones de gas natural licuado ruso al mercado del bloque y bajar el precio máximo del petróleo crudo ruso a 47,4 dólares el barril. Las compañías rusas de energía, Rosneft y Gazpromneft, enfrentarán una prohibición comercial completa.

La UE también ampliará la prohibición a las transacciones relacionadas con bancos en Rusia y otros países, y por primera ocasión incluirá las plataformas de criptomonedas en las sanciones.

De conformidad con los procedimientos de la UE, la nueva ronda de sanciones debe ser aprobada por unanimidad por los 27 Estados miembros de antes de entrar en vigor.