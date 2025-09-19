COP30 será una oportunidad para fortalecer el multilateralismo, afirma ministra brasileña

Río de Janeiro, 19 sep (Xinhua) — La ministra brasileña de Medio Ambiente y Cambio Climático, Marina Silva, afirmó hoy que la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, prevista para noviembre en Belém (norte de Brasil), será una oportunidad decisiva para fortalecer el multilateralismo en la lucha contra el cambio climático.

Durante una rueda de prensa, Silva subrayó que la cooperación internacional en materia climática «corre el riesgo de ser fragmentada, lo que sería el peor de los escenarios». Destacó que la COP30 permitirá buscar nuevos paradigmas de cooperación frente al calentamiento global.

Silva enfatizó la urgencia de movilizar hasta 2035 los 1,3 billones de dólares necesarios para apoyar a los países en desarrollo en la reducción de emisiones y la adaptación a los impactos climáticos.

Reiteró que no se pueden postergar decisiones ya acordadas, como triplicar el uso de energías renovables, duplicar la eficiencia energética e invertir en una matriz limpia y diversificada que sustituya gradualmente los combustibles fósiles.