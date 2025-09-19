Detectan existencia de seis mil exoplanetas en el universo

Washington, 19 sep (Prensa Latina) Alrededor de seis mil exoplanetas fueron detectados en el universo según confirmó esta semana la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), a 30 años de haberse localizado el primer planeta fuera del sistema solar.

Según el anuncio, en este recuento existen más de ocho mil candidatos en lista de espera, y los científicos estiman que existen miles de millones de exoplanetas en la Vía Láctea, aunque por ahora están fuera de alcance su descubrimiento porque debe avanzar la tecnología disponible.

De acuerdo con la información, el actual registro incluye 700 planetas rocosos y siete de tipo desconocido.

La NASA define a los exoplanetas como aquellos planetas localizados fuera del Sistema Solar, y las exploraciones son lideradas por misiones como TESS y el Telescopio Espacial Kepler.