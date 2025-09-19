EEUU «remilitariza» Puerto Rico para «invadir» Venezuela, denuncian colectivos boricuas

Mesa Américas, 19 sep (Sputnik).- El Gobierno de EEUU está «remilitarizando» Puerto Rico para una posible «invasión» a Venezuela, denunciaron desde territorio boricua representantes del Partido Independentista y la organización social Madres contra la Guerra, en diálogo con la Agencia Sputnik.

«Vamos a continuar denunciando. Puerto Rico ha sido invadido por EEUU desde 1898. Ellos han construido bases militares en toda la isla y están ahora utilizándonos de trampolín para invadir a la hermana República de Venezuela, violando nuestra soberanía», afirmó Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra.

En la misma sintonía, el senador independentista Adrián González aseguró a esta agencia que Puerto Rico está siendo «remilitarizado» por la administración que preside Donald Trump.

«Cuando hablamos de remilitarización, nos referimos a que EEUU está haciendo un ensayo en Puerto Rico para lo que sea que vaya a hacer en Sudamérica, eso se está dando aquí y esperemos que se quede en un ensayo. Tememos que algún operativo militar contra Venezuela o contra cualquier otro país vaya a ser ejecutado desde nuestras costas, desde nuestro suelo o desde nuestro aire», indicó González.

En medio de la tensión entre Washington y Caracas en el Mar Caribe, una unidad élite de infantes de marina inició maniobras anfibias en suelo puertorriqueño, estado libre asociado de EEUU desde 1898, que carece de poder para contradecir los mandatos del ejército norteamericano.

Asimismo, la cadena BBC informó que el Pentágono envió 10 aviones caza F-35 a la isla «para reforzar las operaciones militares estadounidenses contra los carteles de la droga en la región del Caribe», y el medio local El Nuevo Día reportó el avistamiento de helicópteros Bell AH-1Z Viper y UH-1N Twin Huey.

En un comunicado, la 22 unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina de EEUU dijo que «el terreno desafiante y el clima tropical de Puerto Rico proporcionan un entorno ideal para entrenamientos anfibios realistas y para perfeccionar habilidades especializadas como patrullaje, reconocimiento y supervivencia».

Los movimientos militares han generado reacciones en la isla: el 14 de septiembre, Madres contra la Guerra realizó una protesta contra el despliegue de EEUU, manifestación que recibió el apoyo del Partido Independista, Poetas en Marcha y del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.

El próximo domingo a las 15:00 hora local (19:00 GMT) se realizará otra manifestación en la base naval Roosevelt Roads, ubicada en la localidad de Ceiba.

Temores y acciones

González remarcó que sus temores parten de declaraciones de oficiales de EEUU, las cuales señalan a Puerto Rico como un «punto estratégico militar importante en el operativo contra Venezuela».

«Eso implica muchísimas cosas, como, por ejemplo, la vulnerabilidad del territorio ante la lo que pueda suceder si hay una escalada en las tensiones entre EEUU y Venezuela o entre EEUU y cualquier otro país que entren en conflicto (…) ya sea acá o al otro lado del mundo, con lo que está ocurriendo con la OTAN. Así que ciertamente nos vulnerabiliza porque nos visibiliza como un blanco militar de EEUU cuando no tenemos nada que ver ni con el asunto con Venezuela ni con la OTAN, Rusia y Ucrania», señaló.

El senador indicó que en las últimas semanas, la base militar Ramey, ubicada en el noroeste y que estaba gobernada por la Guardia Costera de EEUU, pasó nuevamente a ser dominada por la Fuerza Aérea.

«Es la pista más larga de aterrizaje y ahí están llegando una diversidad de naves para propósitos militares, cosa que no se vio por más de 50 años, y nuevamente las personas de Aguadilla (la localidad donde está ubicada la base) están viendo que en el patio de su casa literalmente se ven aviones militares», afirmó.

El legislador agregó que en Ceiba, donde está la base Roosevelt Roads, el aeropuerto comercial de la zona pasó a tener un uso militar y está recibiendo aviones F-35, equipo militar, camiones y vehículos todoterreno.

«Eso restringe las medidas de seguridad con un aeropuerto que hasta hace una semana era completamente civil. Así que hay buques en nuestras costas, atracados en un muelle del sur, específicamente en la ciudad de Ponce, que es una ciudad grande. Así que estamos prácticamente rodeados de naves militares por aire, por agua, también por tierra. Los aviones F-35 hacen un ruido enorme que mucha gente ha llamado la atención sobre lo molestos que son», indicó.

El 2 de septiembre, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González confirmó que, tras recibirse una solicitud de colaboración de la Marina de EEUU, tanto la Autoridad de los Puertos como la Guardia Nacional firmaron acuerdos para el uso de instalaciones aéreas en la antigua base Roosevelt Roads, y las bases Ramey y Muñiz, en Aguadilla y Carolina, respectivamente.

Días después, el 5 de septiembre, la gobernadora expresó su orgullo al apoyar las operaciones contra el narcotráfico que realiza EEUU en el mar Caribe.

«Durante demasiado tiempo, los cárteles y el régimen narcoterrorista en Venezuela han inundado nuestras comunidades con drogas peligrosas, alimentando el crimen violento en nuestras calles y poniendo en peligro la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico y en el resto de los EEUU. Estamos orgullosos de apoyar las operaciones antinarcóticos de nuestra nación en el Caribe», afirmó González en la red social X.

Ese mismo día, Fox News confirmó que el «avión de combate más avanzado de EEUU se une a la lucha contra los cárteles de la droga que alimentan la crisis de drogas del país».

«Los 10 F-35 serán desplegados en Puerto Rico para operaciones antinarcóticos en el Caribe», indicó.

El 15 de septiembre, CNN informó que varios aviones de combate F-35 de EEUU llegaron el fin de semana a Puerto Rico.

«Al menos cinco cazas furtivos fueron vistos en el aeropuerto regional José Aponte de la Torre, la antigua base Roosevelt Roads», reportó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo al canal RT el 10 de septiembre que a Puerto Rico «llegó el jefe del Pentágono (Pete Hegseth) y la gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. (…) Yo le digo a la gobernadora, si usted dice que va a invadir a Venezuela, usted venga de primera, en el primer barco se baja usted que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas… ¿oyó? Sé que el pueblo de Puerto Rico se va a oponer a que la isla se convierta en una base militar para agredir a sus hermanos de Sudamérica».

Antecedentes

Puerto Rico es un territorio no incorporado con estatus de Estado Libre Asociado, lo que significa que a pesar de que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no tienen representación con voto en el Congreso ni pueden elegir en las elecciones presidenciales.

A pesar de que desde 1952 tiene una Constitución, lo que le brinda cierto autogobierno en asuntos internos, la soberanía última sigue en manos del Congreso estadounidense.

Hernández señaló que, partiendo desde Puerto Rico, EEUU invadió en 1954 a Guatemala, en 1965 a República Dominicana y en 1989 a Panamá.

«Más de 1.500 puertorriqueños han muerto en guerras estadounidenses, y más de 200.000 han participado en conflictos bélicos, de manera que Washington ha utilizado a nuestro país para intervenir a otros Estados, sino que también han utilizado nuestro recursos humanos, nuestros jóvenes, para fines militares», lamentó Hernández, quien es madre de un veterano de la guerra de Irak y esposa de un militar que combatió en Vietnam.

Por su parte, el senador González recordó que EEUU ha llegado a ocupar más del 10 por ciento del territorio de Puerto Rico con bases militares, señalando que hubo «restricciones al acceso a los recursos naturales», como fue el caso de las playas.

«En los casos más extremos, se contaminaron recursos naturales por maniobras militares que consistían en misiles clásicos que están cargados de metales pesados, en un momento dado se llegaron a utilizar armas con uranio, con alto nivel de radioactividad (…) El agente naranja fue utilizado en los bosques de Puerto Rico durante la década de los setenta, previo a utilizarlo en la guerra de Vietnam», recordó.

El senador dijo que la militarización en Puerto Rico es un tema «bastante complejo y que ha ocupado mucho espacio en la discusión política» y sobre todo en la mente colectiva de los ciudadanos.

«En el 2003 se fueron las últimas luego de una campaña muy extensa de desobediencia civil que tenía como eje central la presencia de la Marina de Guerra en la isla de Vieques. Eso costó la cárcel a más de 1.000 personas, y con la salida de la Marina de la isla de Vieques, se fueron también bases importantes como Roosevelt Rose, que era una de las más grandes del hemisferio. Se pasó de 11 bases a solamente una», explicó.

El legislador dijo que es un acto de «vil desprecio» por parte de EEUU pretender «remilitarizar la isla» a lo que es la «voluntad de los puertorriqueños que rechazaron ya con su libertad y estaban dispuestos a ir a la cárcel para rechazar la presencia militar».

Vieques es una isla municipio de Puerto Rico que fue usada por la Marina de EEUU como zona de prácticas militares desde la década de 1940, lo que generó que los ciudadanos estuvieran expuestos a bombas, problemas de salud pública debido a la contaminación y desplazamiento, y pérdida de tierras debido a que Washington expropió terrenos.

El detonante más crítico fue en 1999, cuando un trabajador civil de la Marina, David Sanes Rodríguez, murió por un bombardeo erróneo cerca de su puesto de seguridad.

El hecho generó que en febrero de 2000, más de 150.000 personas se congregaron en San Juan para marchar a favor de la salida del ejército de Vieques.

Entre 1999 y 2003, la prensa local reportó que 1.000 personas fueron encarceladas por actos de desobediencia civil en Vieques.

En 2003, bajo la presidencia de George W. Bush (2001-2009), la Marina de EEUU dejó de usar Vieques para bombardeos. (Sputnik)