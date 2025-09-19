El Consejo de Seguridad de la ONU restablece las sanciones contra Irán

ONU, 19 sep (Sputnik).- El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este viernes el proyecto de resolución sobre el mantenimiento del régimen de levantamiento de las sanciones contra Irán.

Cuatro miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la resolución: Rusia, Pakistán, China y Argelia. A su vez, el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, Sierra Leona, Eslovenia, Dinamarca, Grecia, Panamá y Somalia votaron en contra, y otros dos miembros del Consejo de Seguridad, Guyana y la República de Corea, se abstuvieron.

El proyecto correspondiente, de acuerdo con la resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad, fue presentado a examen por Corea del Sur que preside actualmente el organismo. El documento proponía mantener la no aplicación de sanciones.

Dado que el documento no fue adoptado, las sanciones del Consejo de Seguridad podrían restablecerse a finales de septiembre. El Consejo tiene hasta el 27 de septiembre para llevar a cabo negociaciones.

Por lo tanto, las sanciones contra Irán aún no se han restablecido, señaló el embajador adjunto de Rusia ante la ONU Dmitry Polianski en su canal de Telegram.

Según él, incluso si se analizara la situación desde la perspectiva de una «realidad paralela» en la que supuestamente se lanzó el mecanismo denominado ‘snapback’, se podrían introducir numerosas resoluciones «positivas» antes de que finalice este procedimiento que mantendrían el régimen de sanciones.

«En cualquier caso, la reunión de hoy (viernes) claramente no resuelve el asunto», afirmó.

Más temprano este viernes, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que Rusia no ve razones para que las sanciones del Consejo de Seguridad contra Irán se prorroguen más allá de octubre de este año, pues «la lógica inherente al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) preveía la eliminación gradual de todas las restricciones contra Irán».

En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales –Alemania, China, Rusia, EEUU, Francia y el Reino Unido– firmaron PAIC, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.

En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, sacó a EEUU del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que el país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado. Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC. (Sputnik)