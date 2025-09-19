Enviado de EEUU ante la OTAN afirma que la «amenaza rusa» a Europa a veces se exagera

Washington, 19 sep (Sputnik).- El embajador de EEUU ante la OTAN, Matthew Whitaker, afirmó este viernes que a veces se exagera la supuesta amenaza rusa a Europa.

«Creo que a veces se exagera un poco la amenaza rusa», dijo Whitaker a Fox Business, al comentar el incidente de los drones en Polonia.

Las fuerzas armadas polacas afirmaron haber derribado varios drones el 10 de septiembre tras cruzar su espacio aéreo.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que se habían derribado drones que «representaban un peligro» sobre Polonia y los calificó de «rusos».

El encargado de negocios de Moscú en Polonia, Andréi Ordash, declaró a RIA Novosti que Varsovia no había aportado pruebas que demostraran el origen ruso de los drones.

El 12 de septiembre, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunció que la alianza estaba lanzando la Operación Centinela Oriental, que tiene como objetivo fortalecer la defensa del flanco oriental a la luz del incidente en Polonia.

Un comunicado publicado en el sitio web de la alianza el lunes indicó que España, Italia, Reino Unido y Suecia habían anunciado su inminente participación en la iniciativa.

Al mismo tiempo, Whitaker arguyó que usar misiles multimillonarios para derribar drones es ineficiente e ineficaz. (Sputnik)