Estudio de la UNA revela paradojas e inequidades en mercado laboral costarricense

San José, 19 Sep (Elpaís.cr).– El mercado laboral costarricense transita una etapa marcada por paradojas y profundas inequidades. A la vez que el desempleo registra una reducción histórica, miles de personas han salido del mercado laboral, el agro pierde participación frente al comercio y la industria, y persisten fuertes brechas de género en los ingresos y en las condiciones de acceso al empleo.

Así lo concluye el informe “Dinámicas laborales pospandemia en Costa Rica (2019-2025)”, elaborado por el Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) y presentado por la académica Roxana Morales, coordinadora del OES, y el economista Fernando Rodríguez.

El análisis compara el desempeño del mercado laboral entre el segundo trimestre del 2019, antes de la pandemia de covid-19, y el mismo periodo del 2025, con base en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Un desempleo a la baja, pero con menos personas en el mercado laboral

Uno de los hallazgos más llamativos es la reducción del desempleo. En el 2019 la tasa alcanzaba el 11,9% de la población económicamente activa, escaló al 24% en el 2020 por la crisis sanitaria y se ubica ahora en 7,4%, el nivel más bajo en más de una década.

Sin embargo, esta mejoría convive con una contracción del número de personas que participan en el mercado laboral. Según el estudio, entre el 2019 y el 2025 el porcentaje de ocupados se redujo en 6,2%, lo que significa que 152.697 personas dejaron de estar activas laboralmente.

En paralelo, la relación de dependencia pasó de 1.31 a 1.48 en el mismo lapso, lo que implica que por cada persona ocupada existen casi una y media que no perciben ingresos por empleo.

Crece la población fuera de la fuerza de trabajo

El informe señala que la población fuera de la fuerza de trabajo —quienes no trabajan ni buscan empleo— creció en 467.032 personas en seis años, un aumento del 32%.

La mayoría corresponde a personas de 60 años o más (75%), lo que refleja tanto el envejecimiento poblacional como el impacto de la jubilación temprana o la exclusión del mercado laboral por edad.

El peso de género es evidente: en 2025, 1.205.069 mujeres están fuera de la fuerza de trabajo, frente a 719.892 hombres. Las principales razones aducidas son la edad avanzada (29%) y las obligaciones familiares y de cuidado (26%).

“En seis años, quienes dejaron de trabajar por atender la casa o a familiares crecieron un 54%, mientras que los que salieron por edad aumentaron un 179%. Esto refleja cambios demográficos y sociales de fondo, con consecuencias para la sostenibilidad de la seguridad social”, explican los investigadores.

El componente de género acentúa la desigualdad: entre las mujeres que están fuera del mercado laboral, el 40% señala responsabilidades de cuidado como la causa principal, frente a solo un 3% de los hombres.

Pérdida de empleos en actividades de baja calificación

La reducción de ocupados se explica principalmente por la caída del empleo en sectores que demandan bajos niveles educativos.

Entre el 2019 y el 2025, la agricultura, ganadería y pesca perdieron 67 mil puestos de trabajo, mientras que la construcción redujo casi 46 mil. En contraste, la industria manufacturera aumentó en 5.833 empleos, transporte y almacenamiento en 9.866, y las actividades administrativas sumaron más de 43 mil nuevos puestos.

“Tras la pandemia, el empleo se concentra en ocupaciones de alta calificación, con estudios técnicos o universitarios. En paralelo, bajan los empleos de calificación baja y media”, advierte el informe.

Un dato positivo es que la participación femenina en educación superior y en el mercado laboral ha crecido. Actualmente, entre la población ocupada con estudios superiores, las mujeres representan el 52,5%.

Informalidad y subempleo en retroceso

El estudio también detecta avances en formalización. Entre 2019 y 2025 la informalidad cayó 10,5 puntos porcentuales, lo que equivale a 123.558 personas que se incorporaron al sistema de seguridad social.

El subempleo (personas que trabajan menos de 40 horas semanales de manera involuntaria) pasó del 10% en 2019 a 3,1% en 2025, una disminución significativa que refleja mejores condiciones de contratación.

Los retos: jóvenes, mujeres y brechas salariales

A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. La población joven (15 a 24 años) representa el 36% de los desempleados, con las mujeres en la peor situación: un 29,6% está desempleada en ese rango de edad.

Además, un 20,7% de jóvenes no estudia ni trabaja, lo que equivale a 146.258 personas, fenómeno conocido como “ninis”.

En cuanto a ingresos, el promedio por empleo creció en 18,6% en seis años, impulsado por el descenso del subempleo y la creación de puestos más calificados. Sin embargo, persisten fuertes inequidades: en trabajos menos especializados, las mujeres ganan hasta un 18% menos que los hombres.

Aunque en puestos de dirección y gerencia los ingresos femeninos superan en promedio a los masculinos, en la mayoría de las ocupaciones de media calificación se mantiene la brecha salarial.

Debate sobre las jornadas 4×3

Finalmente, el estudio de la UNA advierte sobre los riesgos que plantea el proyecto de ley de jornadas excepcionales (4×3), que se discute en la Asamblea Legislativa.

“Su implementación podría afectar la participación laboral femenina, al profundizar barreras estructurales vinculadas al cuidado. Extender la jornada diaria limita las posibilidades de acceso y permanencia en condiciones de equidad, especialmente en un contexto de envejecimiento que aumenta la demanda de cuidados”, concluyen Morales y Rodríguez.

Un espejo de la desigualdad

El informe confirma que Costa Rica ha recuperado parte del terreno perdido tras la pandemia, pero que lo ha hecho de forma desigual. La salida de miles de personas del mercado laboral, la presión demográfica del envejecimiento, la carga desproporcionada sobre las mujeres y la exclusión juvenil siguen marcando la dinámica del empleo en el país.

Las cifras, lejos de ser neutras, ponen sobre la mesa la urgencia de diseñar políticas públicas diferenciadas por edad, género y territorio, que garanticen la inclusión laboral y reduzcan las brechas estructurales de un mercado laboral que, seis años después de la pandemia, aún no logra responder de manera equitativa a las necesidades de la población.