Exasesor de Seguridad Nacional de Casa Blanca es confirmado como embajador de EEUU ante ONU

Washington, 19 sep (Xinhua) — El Senado de Estados Unidos votó hoy viernes para confirmar a Mike Waltz, un exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, como embajador de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con lo que cubrió la vacante de ocho meses para este puesto.

La votación, de 47 votos contra 43, abre paso a Waltz para que asista la próxima semana a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en donde está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncie un discurso en la reunión anual el martes.

Durante su audiencia de confirmación en el Senado realizada este verano, Waltz enfatizó la necesidad de reformar la ONU, incluyendo revisar el financiamiento de Estados Unidos y tomar medidas para eliminar el antisemitismo en la institución, según un informe de NBC News.

Waltz se había desempeñado como asesor de Seguridad Nacional de Trump desde enero, pero dimitió luego de añadir por error a un periodista a una conversación privada de Signal con importantes funcionarios de seguridad nacional que discutían un ataque que se iba a perpetrar en marzo en Yemen.

El 27 de marzo, Trump retiró la nominación de la republicana Elise Stefanik para convertirse en embajadora estadounidense ante la ONU. Waltz fue nominado por Trump para el cargo en mayo.

La exembajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dejó el cargo el 20 de enero, cuando Trump asumió la presidencia de Estados Unidos.