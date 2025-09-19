Familiares de víctimas de las FARC apelan primera sentencia de tribunal de paz de Colombia

Bogotá, 19 sep (Sputnik).- La Fundación Defensa de Inocentes presentó el viernes un recurso de apelación contra la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el último secretariado de las Fuerzas Armadas y Revolucionarias de Colombia (FARC) en el caso de secuestro, argumentando que la decisión desconoce algunos principios del Acuerdo de Paz.

«La Fundación Defensa de Inocentes se permite informar a la opinión pública, que en representación de varios de los familiares de los diputados del Valle del Cauca, presentó recurso de apelación contra la sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP en el Caso No. 01», informó la organización en comunicado firmado su presidente, Juan Camilo Sanclemente.

El martes, la JEP sentenció a siete antiguos líderes de la FARC a ocho años de «sanción propia», incluyendo trabajos restaurativos y restricciones a la libertad, pero sin cárcel.

La apelación pide revocar la sentencia y reemplazarla por un nuevo fallo que aplique los estándares del Acuerdo de Paz y del Estatuto de Roma, especialmente en lo relacionado con crímenes de lesa humanidad.

La organización insiste en que la voz de las víctimas no fue debidamente considerada en el diseño de las sanciones.

La Fundación Defensa de Inocentes representa a las familias de los diputados del Valle, secuestrados por las FARC en 2002 y posteriormente asesinados.

En su comunicado, extiende un llamado a otras víctimas del conflicto a unirse en una eventual búsqueda de justicia internacional.

«Extendemos una invitación a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia a acudir a la Corte Penal Internacional», expresaron.

La del martes fue la primera sanción contra el antiguo secretariado de las FARC por parte de la JEP, tribunal que nació luego del proceso de paz de 2016, en La Habana.(Sputnik)