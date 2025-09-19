La UE debatirá una respuesta colectiva Rusia por presunta violación del espacio aéreo

Bruselas, 20 sep (Sputnik).- Los líderes de la UE debatirán una respuesta colectiva a las presuntas violaciones del espacio aéreo de la UE por parte de Rusia en la próxima cumbre informal del 1 de octubre, declaró el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

«Abordaremos nuestra respuesta colectiva a las acciones de Rusia en la reunión informal del Consejo Europeo en Copenhague el 1 de octubre», escribió Costa en su cuenta de X.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, anunció que su gobierno «decidió solicitar consultas con la OTAN de conformidad con el artículo 4» al respecto.

A su vez, la Guardia Fronteriza polaca afirma que dos aviones de combate rusos «sobrevolaron a baja altitud la plataforma (petrolífera) Petrobaltik en el mar Báltico» pero no aportó ninguna prueba.

Este viernes, el Ministerio de Exteriores de Estonia convocó al encargado de negocios de Rusia para entregarle una nota de protesta por la presunta violación del espacio aéreo estonio por parte de aviones de combate rusos MiG-31.

A su vez, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los cazas rusos completaron el viernes un vuelo rutinario que se realizó de conformidad con las normas internacionales y «en ningún momento infringieron el espacio aéreo de Estonia». (Sputnik)