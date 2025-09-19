Lula y presidente del Gobierno de España conversan sobre expectativa de firmar acuerdo Mercosur-UE en diciembre

Brasilia, 19 sep (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mantuvieron hoy viernes una conversación telefónica en la que compartieron la expectativa de la firma del acuerdo entre el Mercado Común del Sur y la Unión Europea (Acuerdo Mercosur-UE) en la cumbre del bloque sudamericano que se celebrará en Brasilia el próximo mes de diciembre.

En una nota de prensa, el Gobierno brasileño señaló que ambos reafirmaron la importancia estratégica del acuerdo birregional en el actual contexto de guerras arancelarias y ataques al sistema multilateral de comercio.

También reiteraron su compromiso con el éxito de la Cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea, que se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia. Los dos líderes mantendrán una coordinación constante para lograr resultados concretos en la cumbre.

Lula da Silva y Sánchez se reunirán en Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Ambos mandatarios destacaron la importancia histórica de la Conferencia Internacional para la Solución Pacífica de la Cuestión Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, que tendrá lugar el 22 de septiembre.

«En este sentido, repudiaron las graves violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza, como el desplazamiento forzado de la población y los planes de Israel para la ocupación de los territorios palestinos», informó Planalto en su nota de prensa.

En Nueva York, los dos líderes también copresidirán el evento «En Defensa de la Democracia: Combatiendo los Extremismos», junto con los presidentes de Chile, Colombia y Uruguay, en la mañana del 24 de septiembre.