Mujeres chinas desempeñan mayor papel en innovación científico-tecnológica, dice astronauta Wang Yaping

Beijing, 19 sep (Xinhua) — Las mujeres chinas están desempeñando un mayor papel en la innovación científico-tecnológica a través del apoyo institucional y de las políticas de apoyo del país, dijo hoy viernes en una conferencia de prensa la astronauta china Wang Yaping, también vicepresidenta a tiempo parcial de la Federación Nacional de Mujeres de China.

Los apoyos incluyen el hecho de que la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China flexibilizó el límite de edad para las mujeres aspirantes y que las instituciones de investigación exploran el suministro de subsidios para el cuidado infantil, así como horarios de trabajo flexibles, dijo Wang, quien también fue tripulante de las misiones Shenzhou-10 y Shenzhou-13 de China, y la primera mujer astronauta en entrar a la estación espacial de China.

Estas medidas reducen la presión de cuidar de los niños y la familia que experimentan las mujeres que trabajan en ciencia y tecnología, apoyan su dedicación a las tareas de investigación y les permiten equilibrar familia y carrera, dijo.

La conferencia de prensa fue realizada por la Oficina de Información del Consejo de Estado y estuvo relacionada con el libro blanco «Avances de China en el Desarrollo Equilibrado de las Mujeres en la Nueva Era».

De acuerdo con el libro blanco, China ha implementado una serie de medidas de apoyo para que el talento científico-tecnológico femenil emprenda proyectos nacionales y participe en la toma de decisiones, así como para mejorar los mecanismos de evaluación e incentivos.

Por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China flexibilizó la edad límite para que las mujeres aspiren a programas de científicos jóvenes, al extenderla de dos a cinco años en comparación con la de los hombres aspirantes en diferentes categorías.

Wang también destacó que China tiene un entorno social de equidad de género. «Es el concepto de equidad de género el que me dio la oportunidad de llevar a cabo dos misiones de vuelos espaciales y realizar mis sueños», dijo.

El libro blanco muestra que la cantidad de talento científico-tecnológico femenil en China ha aumentado de manera gradual, la estructura de esta reserva de talento se ha optimizado de manera continua y las capacidades han mejorado de forma significativa. Estas mujeres han hecho destacadas aportaciones a la teoría básica, la tecnología aplicada, las prácticas de ingeniería y otros ámbitos.

De acuerdo con el libro blanco, había dos millones 846 mil mujeres en el sector de investigación y desarrollo en 2024, un incremento de 1,692 millones respecto de 2012.

También muestra que las mujeres ahora representan el 45,8 por ciento de los trabajadores de ciencia y tecnología en China, lo que hace importantes contribuciones a las fronteras de la innovación científico-tecnológica.