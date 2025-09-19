Mujeres indígenas adultas accederán a método de planificación de larga duración

San José, 19 Set (Elpaís.cr).– Las mujeres indígenas adultas podrán acceder voluntariamente al implante subdérmico de etonogestrel, conocido comercialmente como Implanon, dentro de los servicios de salud pública, según confirmó la Defensoría de los Habitantes tras una investigación sobre las barreras estructurales que afectan a esta población en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

La medida se concreta luego de que, desde octubre de 2024, el Hospital William Allen Taylor de Turrialba gestionara ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la autorización para ofrecer este método a mujeres indígenas mayores de 20 años, en edad fértil, sin contraindicaciones médicas y con necesidad de planificación familiar.

Hasta ahora, el uso de este implante estaba limitado a adolescentes y mujeres hasta los 20 años, lo que excluía a más del 40% de la población femenina indígena en edad reproductiva, de acuerdo con datos del hospital.

Factores de riesgo y barreras de acceso

Las autoridades médicas subrayaron que las mujeres indígenas enfrentan dificultades geográficas significativas, llegando a caminar más de 24 horas para acceder a un centro de salud.

Asimismo, por su cosmovisión y prácticas culturales, muchas prefieren métodos de larga duración que les eviten acudir con frecuencia a consultas, especialmente cuando deben ser atendidas por personal masculino.

La discreción que ofrece este tipo de anticonceptivos también se valora en contextos donde pueden darse conflictos de pareja o presiones sociales en torno al control de la fertilidad.

La población indígena femenina de Turrialba presenta, además, un alto riesgo obstétrico. De las mujeres en edad fértil que atiende ese hospital, el 51,4% pertenece a comunidades indígenas, pero solo el 10,96% había logrado acceder al implante bajo las restricciones anteriores.

Según especialistas, disponer de un método anticonceptivo moderno, de larga duración y culturalmente aceptado puede prevenir embarazos de alto riesgo e incluso reducir la mortalidad materna en estos territorios.

Una medida en clave de derechos humanos

El informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica (julio de 2022) ya había señalado con preocupación la desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva. Ese documento reveló que la tasa de embarazos adolescentes indígenas alcanzaba un 10,2%, más del doble del promedio nacional de 4,3%.

En sus recomendaciones, el Relator instó al Estado a capacitar al personal sanitario para eliminar prácticas racistas o discriminatorias, y a garantizar servicios de calidad que prioricen la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres indígenas.

La Defensoría de los Habitantes coincide en que esta autorización no es únicamente una decisión clínica, sino una acción afirmativa necesaria para combatir desigualdades estructurales. A su juicio, se trata de un paso hacia la garantía de autonomía, autodeterminación y respeto a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres históricamente marginadas.

Más allá de la clínica: equidad y pertinencia cultural

El acceso al implante subdérmico, resalta la Defensoría, no se limita a prevenir embarazos no deseados. Es también una medida de salud pública que responde a los principios de igualdad, no discriminación y pertinencia cultural.

Al brindar a estas mujeres una opción segura, discreta y de larga duración, se favorece no solo la prevención de embarazos de alto riesgo, sino también una atención más humanizada, que reconoce la diversidad cultural y las condiciones particulares de vida en los territorios indígenas.

“Garantizar el acceso a este método anticonceptivo significa respetar la dignidad de estas mujeres, su derecho a decidir y su derecho a recibir servicios de salud en condiciones de equidad”, señaló la Defensoría.

Un avance en la lucha contra las brechas estructurales

La autorización del implante para mujeres indígenas adultas se interpreta como un avance en la eliminación de barreras históricas vinculadas a la pobreza, la violencia, las distancias geográficas y la exclusión en el sistema sanitario.

Para las comunidades, se trata de una medida concreta que mejora las oportunidades de salud sexual y reproductiva, y que atiende las advertencias realizadas en informes nacionales e internacionales sobre la deuda del Estado costarricense con los derechos de las mujeres indígenas.

En palabras de la Defensoría, este cambio no solo protege la salud de quienes lo requieran, sino que representa un paso decisivo hacia la justicia reproductiva en el país.