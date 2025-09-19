Noboa convoca a referendo para consultar sobre instalación de bases militares extranjeras en Ecuador

Quito, 19 sep (Xinhua) — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, convocó mediante decreto la realización de un referendo constitucional para que los ecuatorianos se pronuncien sobre la instalación de bases militares extranjeras en el país, un tema que ya fue avalado en agosto pasado por la Corte Constitucional, informó hoy el Gobierno.

El mandatario tomó la decisión a través del Decreto Ejecutivo 147 firmado el jueves y difundido este viernes por la Presidencia de Ecuador.

En el decreto, Noboa notifica y dispone al Consejo Nacional Electoral para que continúe con el proceso previsto en la Constitución y otras leyes con el propósito de llevar a cabo el referendo constitucional.

El mandatario argumentó que la situación de seguridad en Ecuador, golpeado por una escalada de violencia sin precedentes, «requiere adoptar diversas estrategias en contra de las diversas modalidades de crimen organizado».

Noboa precisó que el artículo 5 de la Constitución de Ecuador no permite el establecimiento de bases ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, además de prohibir ceder bases a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

En este contexto, dio a conocer en el decreto la pregunta que será sometida a la votación de los ecuatorianos en el referendo.

El 7 de agosto pasado, la Corte Constitucional emitió un dictamen favorable y dio su aval a la pregunta de reforma que plantea permitir bases militares extranjeras en Ecuador.

La Corte Constitucional determinó entonces que la propuesta cumple con los requisitos previstos en la ley, mientras que la Asamblea Nacional (Parlamento) de mayoría oficialista aprobó de manera previa la propuesta de Noboa, al tratarse de una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución.

La intención de Noboa es que el referendo constitucional se lleve a cabo el próximo 30 de noviembre próximo, junto con una consulta popular que impulsa otras preguntas relacionadas con temas penales, políticos y de justicia.

La prohibición expresa para el establecimiento de bases militares extranjeras en Ecuador se determinó en la Constitución de 2008, promovida por el entonces presidente Rafael Correa (2007-2017).

La restricción implicó la salida de tropas estadounidenses de la Base Aérea Eloy Alfaro, en la ciudad portuaria de Manta (oeste), donde operaba un Centro de Operaciones Avanzada de Estados Unidos para el control antidrogas en la región.