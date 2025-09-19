OPS intensifica su llamado a fortalecer vacunación ante aumento de casos de sarampión en las Américas

Buenos Aires, 19 sep (Xinhua) — La Organización Panamericana de la Salud (OPS) llamó hoy viernes a los países de las Américas a reforzar la vacunación, mejorar la vigilancia y agilizar la respuesta ante brotes de sarampión, tras un aumento de casos en la región.

Hasta el 12 de septiembre de 2025, se confirmaron 11.313 casos y 23 defunciones en diez países de la región, un incremento de 31 veces respecto a los 358 casos reportados en el mismo período de 2024, según la última actualización epidemiológica de la entidad panamericana.

«El sarampión es una enfermedad prevenible gracias a la vacunación, pero la baja cobertura en comunidades vulnerables está impulsando los brotes», afirmó Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Agregó que «fortalecer la vacunación, sabiendo que la vacuna contra el sarampión es muy segura y efectiva, es esencial para proteger a millones en las Américas».

De acuerdo con la OPS, un total de diez países han reportado casos este año, con Canadá (4.849 casos, una defunción), México (4.553 casos, 19 defunciones) y Estados Unidos (1.454 casos, tres defunciones) concentrando el 96 por ciento del total regional.

También se han notificado casos en Bolivia (320), Brasil (28), Argentina (35), Belice (34), Paraguay (35), Perú (4) y Costa Rica (1).

La OPS dijo que los brotes han afectado principalmente a comunidades con baja cobertura vacunal o resistencia a la vacunación, siendo los niños menores de 1 año los más afectados (6.6 casos por 100.000 habitantes), seguidos por los niños de 1 a 4 años (3.6 por 100.000).

En más del 71 por ciento de los casos confirmados, los afectados no estaban vacunados, y en otro 18 por ciento no se contaba con información vacunal.

«Los datos reflejan una transmisión regional impulsada inicialmente por casos importados, con un 71 por ciento clasificados como asociados a importación y un 16 por ciento como casos importados, lo que resalta la necesidad de reforzar tanto la vigilancia epidemiológica como la cobertura vacunal», enfatizó el organismo regional.

La OPS advirtió que la reticencia a la vacunación y el acceso limitado en comunidades rurales y urbanas vulnerables continúan siendo obstáculos relevantes.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado que, hasta el 9 de septiembre de 2025, se han registrado 164.582 casos confirmados de sarampión en 173 países, a partir de 360.321 casos sospechosos. Las regiones más afectadas son el Mediterráneo Oriental (34 por ciento), África (23 por ciento) y Europa (18 por ciento).

En ese marco, la entidad continental recomendó alcanzar coberturas de vacunación iguales o superiores al 95 por ciento con dos dosis de la vacuna en todos los municipios, vacunar inmediatamente a todos los contactos de casos confirmados o sospechosos hasta los 39 años, idealmente dentro de las primeras 72 horas, intensificar las campañas de vacunación en zonas con brotes o riesgo de propagación, y administrar vitamina A a los casos confirmados para reducir el riesgo de complicaciones.

Además, llamó a fortalecer la vigilancia en zonas de alto riesgo, fronterizas y con silencio epidemiológico, complementando con búsquedas activas de casos, y vacunar a viajeros internacionales sin historia vacunal, incluyendo niños de 6 a 11 meses como medida excepcional, al menos 10 días antes de visitar zonas con transmisión activa.