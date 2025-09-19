Pakistán rechaza que su acuerdo de defensa con Arabia Saudí vaya dirigido contra ningún país

Madrid, 19 Sep. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Pakistán ha salido al paso de las suspicacias que ha levantado el acuerdo de defensa con Arabia Saudí y ha remarcado que es meramente defensivo y no está dirigido contra ningún país en concreto, en un contexto en el que coinciden las supuestas aspiraciones atómicas de Irán y los ataques israelíes en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Shafqat Ali Jan, ha explicado este viernes que el acuerdo ratificado esta semana forma parte del interés de ambos países por elevar la relación bilateral al más alto nivel. El acuerdo establece que un ataque sobre uno de ellos será considerado una agresión contra los dos.

Jan ha defendido el acuerdo como un paso natural entre dos países que han estado ya cooperando en materia de defensa desde la década de 1960. «Contribuirá de manera importante a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región», ha asegurado.

El acuerdo ha suscitado, por otra parte, el interés de varios países, según ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, por alcanzar con Pakistán pactos similares en materia de defensa y seguridad.

El titular de Defensa, Jawaja Asif, no cierra la puerta a la inclusión de terceros Estados en el futuro, si bien ha reconocido que es prematuro siquiera valorar esa cuestión en estos momentos.

El miércoles Riad e Islamabad alcanzaron un importante acuerdo en materia de defensa por el que se comprometen a tratar cualquier agresión contra uno de ellos como una hacia los dos y en el que, tal y como confirmó en la víspera el ministro Asif en una entrevista, ponen a disposición del otro sus respectivas capacidades.

Esto significa que Arabia Saudí tendrá acceso al armamento y las capacidades nucleares de las que dispone Pakistán. «Se pondrán a disposición con base en este acuerdo», ratificó el ministro de Defensa pakistaní en Geo TV.

Tensión en Oriente Medio

El acuerdo llega en un momento de máxima tensión en Oriente Próximo, donde Israel ha intensificado su campaña militar sobre la Franja de Gaza, pero sin olvidar sus frentes en otros escenarios como Líbano, Yemen, Siria, además de un reciente bombardeo sobre Qatar con el objetivo de matar a los delegados de Hamás.

A su vez, el acuerdo también gira en torno a las supuestas aspiraciones nucleares con fines bélicos de Irán, país con el que Arabia Saudí protagoniza una enconada rivalidad por erigirse como el principal actor de la región.