Policía de EEUU registra casa de secretario de Salud tras amenaza de bomba, según medios

Washington, 20 sep (Sputnik).- La policía estadounidense investiga una amenaza de bomba en la casa del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en Washington D. C., informó el viernes la cadena Newsmax.

Según el informe, se desplegaron unidades caninas de la policía en la casa de Kennedy Jr., situada en el barrio de Georgetown, en respuesta a una amenaza de bomba.

Tras registrar la casa y sus alrededores no se ha encontrado ningún artefacto explosivo, según la última información facilitada por las autoridades.

La investigación continúa, añadió el medio.

A principios de este mes, el secretario de Salud afirmó que más de tres cuartas partes de los estadounidenses padecían enfermedades crónicas y que EEUU era «el país más enfermo del mundo».

Kennedy Jr. también señaló que el 80 por ciento de los niños estadounidenses no reúnen los requisitos para el servicio militar.

Además, acusó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de no cumplir con su labor de mantener la salud de la nación.

Kennedy Jr. había anunciado previamente un recorte de 20.000 puestos de trabajo como parte de las reformas auspiciadas por el Departamento de Eficacia Gubernamental (DOGE).

A principios de julio, la jueza federal Melissa DuBose bloqueó los planes del Gobierno de realizar despidos masivos y una importante reorganización del Departamento de Salud.

Nueve exdirectores de los CDC publicaron una carta abierta a principios de septiembre en la que afirman que las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump, y su administración están poniendo en peligro la salud de la nación.

A su vez, critican a Kennedy Jr. por despedir a trabajadores sanitarios federales y por, supuestamente, debilitar los programas diseñados para proteger a los estadounidenses del cáncer, los infartos, los accidentes cerebrovasculares y otras enfermedades. (Sputnik)