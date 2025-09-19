Rusia decomisa 1.515 kilogramos de cocaína

Moscú, 19 sep (Xinhua) — El Servicio Federal de Seguridad (SFS) de Rusia informó hoy viernes que decomisó 1.515 kilogramos de cocaína procedente de Ecuador en un puerto de San Petersburgo.

Luego de recibir información de inteligencia proporcionada por socios extranjeros, el SFS y el Servicio Federal de Aduanas de Rusia descubrieron 1.500 ladrillos de cocaína ocultos en un cargamento de plátanos en un barco procedente de Ecuador el 29 de agosto, dijo el SFS en un comunicado.

Las drogas confiscadas tenían un valor estimado de más de 20.000 millones de rublos (alrededor de 240 millones de dólares).

Fue abierta una causa penal por tráfico de narcóticos en cantidades especialmente grandes.